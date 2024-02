Six morts dans des inondations et des glissements de terrain aux Philippines

Manille, Philippines | AFP | jeudi 01/02/2024 - Six personnes ont péri et une autre est portée disparue dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles aux Philippines, ont annoncé jeudi les secours.



La pluie a commencé à s'abattre le week-end dernier sur de vastes zones de Mindanao, la deuxième plus grande île du pays, provoquant des inondations et des glissements de terrain et poussant, selon les autorités, des milliers de personnes à fuir vers des abris d'urgence.



Les zones les plus durement touchées ont été la municipalité montagneuse de Maragusan, qui a enregistré 23 glissements de terrain depuis dimanche, et la localité voisine de New Bataan, où plus de 10.000 personnes ont été évacuées de leurs maisons inondées.



Trois personnes ont été tuées et une quatrième portée disparue dans les glissements de terrain de Maragusan, a déclaré à l'AFP son responsable municipal chargé des catastrophes, Romeo Tublag.



"Notre ville est entourée de montagnes, les glissements de terrain constituent donc une menace constante. Il pleut presque quotidiennement ici", a-t-il dit.



À New Bataan, un glissement de terrain a tué un homme, une femme a été emportée et tuée par les eaux de crue et un autre homme a été électrocuté devant sa maison inondée, a déclaré à l'AFP la responsable chargée des catastrophes Aeona Armocilla.



Les rivières en crue ont inondé trois villages, forçant l'évacuation de 10.100 habitants, a indiqué Mme Armocilla, ajoutant qu'il pleuvait toujours dans la région jeudi soir.



Les inondations ont également touché les municipalités de Bunawan et Veruela, dans la province voisine d'Agusan del Sur, où plus de 5.000 personnes ont trouvé refuge dans des centres, a déclaré à l'AFP le responsable provincial de lutte contre les catastrophes, Alexis Cabardo.

