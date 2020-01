Six médailles pour Manutea Millon aux championnats de Nouvelle-Zélande

Tahiti le 19 janvier 2020 - Manutea Millon a participé cette semaine aux championnats de Nouvelle-Zélande de va'a vitesse. Le rameur tahitien a remporté six médailles dont trois en or, dont deux en V1 sur le 250 et le 500 mètres, et en V6 500 mètres avec son Team Pineula.



Le lac Karapiro a accueilli du 12 au 18 janvier les championnats de Nouvelle-Zélande de va'a vitesse. 3 850 rameurs ont répondus présent pour l'événement, dont le rameur tahitien Manutea Millon qui possède la double nationalité.



Ce dernier a eu l'occasion de s'illustrer tout d'abord en V1. Le natif de Mataiea a dominé les finales du 250 et du 500 mètres, et conserve donc ses titres conquis l'année dernière. Il a notamment devancé en finale du 500 mètres Tupuria King, grâce à un chrono de 2''14'07.



Manutea Millon a ensuite remis ça avec son Team Pineula, en remportant la finale V6 500 mètres avec un temps de 1''48'00. La troisième médaille d'or pour le aito en Nouvelle-Zélande.



Le Tahitien a complété sa collection de médaille avec deux médailles d'argent en V12 500 mètres, et en V12 1 500 mètres, et une médaille de bronze en V6 500 mètres.



A noter que les sélectives pour les championnats du monde de vitesse en Polynésie se tiendront en février et en mars prochain.