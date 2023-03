Six groupes en lice pour le rachat des Sofitel de Bora Bora

Tahiti, le 13 mars 2023 – Alors que les groupes Redcore et City ont déjà déposé des offres de rachat pour les deux Sofitel de Bora Bora placés en redressement judiciaire en octobre dernier, quatre nouveaux groupes – Arkan Hermes Centauri, Doha Properties, Royal Bora Bora et Ogenes – ont déposé de nouvelles offres qui ont été examinées par le tribunal mixte de commerce lundi. Prochaine audience le 4 avril.



Placés en redressement judiciaire en octobre dernier, le Sofitel Bora Bora Private Island et le Sofitel Marara Beach Resort de l'homme d'affaires samoan, Frederick Grey, ne cessent d'attiser les convoitises des groupes internationaux. Alors qu'ils ont déjà fait l'objet de deux offres de rachat formulées par les groupes City et Redcore qui ont été examinées le 13 février dernier, une nouvelle audience s'est tenue devant le tribunal mixte de commerce lundi matin. L'on aura ainsi appris que quatre nouveaux groupes lorgnent les deux hôtels de Bora Bora : Arkan Hermes Centauri, Doha Properties, Royal Bora Bora (dirigé par la fille de l'homme d'affaires, Dominique Auroy) et Ogenes.



Au terme de cette audience qui s'est tenue en chambre du conseil, le président du tribunal a rendu le délibéré en indiquant que trois des six offres – celles de City, Redcore et de Royal Bora Bora – avaient été déclarées recevables quand les trois autres avaient été déclarées irrecevables en raison de délais non respectés. Si aucune information n'a fuité sur les modalités de reprise des salariés proposé dans les offres de rachat, ces derniers sont venus au tribunal. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 4 avril prochain à minuit et l'examen de l'intégralité de ces offres aura lieu lors d'une audience qui se déroulera le 24 avril. Les groupes dont les offres ont été déclarées irrecevables ne sont pas pour autant exclus et d'autres candidats au rachat des deux établissements ont donc encore trois semaines pour déposer de nouvelles offres.



Quant à l'autre et dernier hôtel liquidé de Frédérick Grey en Polynésie, le Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia, une audience a été fixée à jeudi matin pour étudier l'unique et seule offre déposée par le groupe Redcore.

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 13 Mars 2023 à 19:10 | Lu 557 fois