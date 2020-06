Six explorateurs à (re)découvrir

TAHITI, le 2 juin 2020 - Corinne Raybaud signe un ouvrage consacré aux explorateurs. Après sa trilogie sur Wallis, Bougainville et Cook, elle a choisi cette fois d’étudier les six expéditions françaises qui ont eu lieu entre 1767 et 1793 à la découverte du Grand Océan.



L’historienne Corinne Raybaud a décidé de porter son attention sur les premiers explorateurs français du XVIIIe siècle dans le Pacifique.



Ils sont au nombre de six. Louis-Antoine de Bougainville, le précurseur, Jean de Surville et Marion Du Fresne qui, entre 1769 et 1772, suivent des routes communes cette fois en faisant une navigation de l’océan Indien vers l’océan Pacifique. Ils exploreront tous deux la Nouvelle-Zélande.



Ensuite viendra, en 1785, Jean-François de Galaup, Comte de La Pérouse, qui sera aussi connu pour son extraordinaire voyage dans le Pacifique que pour les expéditions qui seront engagées afin de le retrouver pendant deux siècles… D’entrecasteaux sera le premier, dès 1791, à partir à sa recherche. Et enfin, Etienne Marchand, plus modeste, mais qui laissera son empreinte aux îles Marquises du Nord qu’il baptisera Îles de la Révolution.



Certes, beaucoup d’ouvrages, dont celui de John Dunmore, les ont déjà mis en lumière. " Mais après avoir narré les expéditions anglaises de Samuel Wallis et James Cook, je me suis interrogée sur ces autres explorateurs français qui, durant 25 ans, ont parcouru cet immense territoire et ont fait aussi évoluer les savoirs sur le Grand Océan de manière scientifique. "



Ainsi, selon l’auteure, ces six Français dans le Pacifique ont fait progresser la connaissance à des degrés divers, par des apports scientifiques nouveaux, une meilleure cartographie et des observations approfondies des populations locales. Toutefois, ces terres australes demeurent aux yeux des Français : lointaines, mystérieuses et en grande partie inconnues.



La première partie de ce livre a pour objectif de rappeler les premières explorations, puis les progrès scientifiques qui favorisent les grandes expéditions, avec comme point d’orgue, " le Siècle des Lumières et tous ses apports afin de décrire l’esprit qui animait ces explorateurs ".



La seconde partie raconte les différents voyages effectués par chacun de ces six grands explorateurs français, grâce à l’étude de leurs journaux de bord et ouvrages de référence réalisés sur ces expéditions.



La compilation de nombreux documents écrits, ainsi que ceux de la bibliothèque Gallica BNF et autres supports ont permis la réalisation de cet ouvrage.