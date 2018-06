Six étudiants polynésiens diplômés de l'ESSEC

Raconte-nous le rythme, et comment on gère ça avec une vie professionnelle et familiale en parallèle ?

Ah ça, je suis un superman ! (rires) Non, le rythme c'était des sessions de cours de six jours d'affilé, du jeudi au samedi puis du lundi au mercredi, en journée continue. On prenait tous sur nos congés personnels. Il y a eu huit modules comme ça, un tous les deux mois. C'étaient des cours intensifs, très pratiques, avec à chaque fois un devoir à rendre, généralement une analyse dédiée à chaque module. Ensuite, après cette période d'un an, nous avons eu six mois pour faire ce joli mémoire qui a clôture notre formation.

Du coup pendant 18 mois on n'avait plus de congés, plus de vie, rien. On était des moines ! Dans mon discours je me suis excusé et j'ai remercié ma femme pour sa patience. J'ai eu beaucoup d’absences les week-end et les soirées. Mais on a réussi, grâce au travail en équipe avec les autres étudiants. On a vraiment formé une petite famille, on s'est aidés les uns les autres.



Est-ce que tout ce travail a valu le coup ?

Il n'y a pas eu de débouché immédiat, mais je dirais que majoritairement oui, ça valait le coup parce que les outils proposés et les réflexions faites permettent d'avoir un recul sur l'ensemble des éléments de l'entreprise et sur soi-même. Les cours mélangeaient le marketing avec les relations humaines, les RH, la négociation, etc, qui donnent une autre réflexion sur le monde, pour essayer de voir au-delà des petits problèmes quotidiens et essayer de comprendre la stratégie et de voir plus loin. Aujourd'hui je vois que nous avons vraiment gagné confiance en nous, nous avons les outils et nous nous sentons armés pour faire face et aller plus loin ! Donc nous allons continuer à nous aiguiser, puis on verra la suite !



Combien a coûté la formation ?

Elle a coûté deux millions de francs. Je l'ai financée essentiellement moi-même, avec ma précédente entreprise qui en a financé environ 20 %. Donc un gros investissement en temps et financièrement, mais après il y a quand même un retour sur investissement !