Six corps retrouvés en Extrême-Orient russe après le crash d'un avion

Moscou, Russie | AFP | jeudi 23/09/2021 - Les secouristes ont annnoncé jeudi avoir retrouvé les corps des six membres d'équipage d'un avion An-26 disparu la veille en Extrême-Orient russe, région sauvage et reculée où les accidents d'appareils, souvent vétustes, restent fréquents.



Selon les autorités locales, les débris de l'avion, qui effectuait un vol test, ont été découverts par une équipe de recherche mercredi soir dans la réserve naturelle de Bolchekhekhtsirki, à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville de Khabarovsk.



"Tous les membres de l'équipage sont morts. Nous présentons nos condoléances aux familles", a indiqué dans un communiqué la branche locale du ministère de la Santé.



Selon le ministère des Situations d'urgence, il a fallu plus de cinq heures aux équipes de secours pour atteindre cette zone reculée.



Des photographies diffusées par les autorités montrent les lieux du crash avec des débris de l'appareil éparpillés autour d'arbres brisés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.



L'An-26 est un avion de transport moyen-courrier produit par le constructeur soviétique Antonov dans les années 1970-1980, servant principalement au transport de fret civil ou de soldats et de matériel militaire.



La Russie, longtemps connue pour ses nombreux accidents, a nettement amélioré sa sécurité aérienne depuis les années 2000, mais les crashs surviennent encore assez fréquemment, notamment dans des zones peu peuplées telles que l'Extrême-Orient.



Jeudi, un hélicoptère de transport médical avec un patient à bord a dû effectuer un atterrissage d'urgence sur le toit d'un hôpital à d'Ijevsk, dans l'Ouest de la Russie, selon les médias et des images diffusées sur les réseaux sociaux. Un ambulancier a été légèrement blessé, selon le ministère de la Santé.