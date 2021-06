Six cas de Delta identifiés

Tahiti, le 27 juin 2021 – Six cas de variant importés de type Delta ont été identifiés durant les cinq dernières semaines selon le dernier bulletin épidémiologique. Ce variant, plus contagieux de 40%, est jusqu’à présent repéré par les contrôles sanitaires aux frontières et contenu.



Selon le dernier bulletin hebdomadaire de la Direction de la santé, six cas de Delta (variant indien) ont été confirmés durant les cinq dernières semaines. 40% plus contagieux que l’Alpha, il présente également “un risque de réinfection malgré une contamination antérieure”, selon les dernières données de la recherche publiées lundi dernier dans Le Monde. La situation épidémiologique reste stable alors que du côté de la vaccination, le nombre de doses hebdomadaires injectées continu à diminuer, passant de 3 901 la semaine dernière à 5 802 doses entre le 7 et le 13 juin.



370 personnes en quarantaine



Entre le 14 et le 20 juin, un total de 31 nouveaux cas a été confirmé. Selon le bulletin hebdomadaire, “il s’agit essentiellement de cas isolés et de petits clusters familiaux”. Un cas a été diagnostiqué à Hiva Oa, une personne revenant d’un séjour à Tahiti.

Cette même semaine dernière, 2 808 voyageurs internationaux sont arrivés en Polynésie, dont 1 546 en provenance des États-Unis (ils étaient 2 265 la semaine précédente, dont 1 431 Américains). Un patient a été dépisté positif et 370 personnes ont été placées en quarantaine à leur arrivée (à domicile ou en lieu dédié) pour absence de schéma vaccinal complet (soit 13% des arrivants).