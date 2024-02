Six bûcherons formés en trois actes

Nuku Hiva, le 13 février 2024 - Une formation de bucheron en trois actes est actuellement dispensée à Nuku Hiva. Elle a débuté l’an passé et s’achèvera fin 2024 pour permettre à la future scierie du nord des Marquises d’embaucher du personnel qualifié.





La nouvelle scierie de la Société d’exploitation de bois marquisienne (SEBM) devrait opérer sur le plateau de Toovii en fin d’année 2024. Elle assurera l’exploitation des pinus de la zone jusqu’à la première transformation du bois.

Dans le plan de développement de cette filière voulu par le gouvernement d’Édouard Fritch, le Pays avait pour objectif d’encourager les entreprises souhaitant se lancer dans l’exploitation de pinus aux Marquises, en formant notamment des personnels aux métiers du traitements du bois.



C’est ainsi que le Centre de formation professionnel et de promotion agricoles (CFPPA) a mis sur pieds un parcours de formation de bûcherons, sur place à Nuku Hiva, en trois étapes d’une durée de 200 heures au total.

La première étape a eu lieu en 2023. Il s’agissait de former des jeunes marquisiens au permis de tronçonner de niveau 1, c’est-à-dire à l’art de maitriser les gestes techniques et professionnels liés à l’abattage simple en conditions sécuritaires. Ce module comprenait aussi à un atelier de broyage de végétaux ligneux pour préparer du paillage (mulch), du bois raméal fragmenté (BRF), du broyat à composter, en utilisant, en toute sécurité, tronçonneuse et broyeur.



Deux arboristes professionnels



Cette semaine, Moana Huteau et Vetea Ly Ying deux arboristes professionnels opérant au sein du CFPPA sont arrivés à Nuku Hiva pour animer le second volet de ce plan de professionnalisation des personnels de la future scierie.



Pendant dix jours, les deux formateurs encadreront 12 Marquisiens (afin de respecter les règles de sécurité liées à ces activités) déjà détenteurs du permis de tronçonner, pour parfaire leurs connaissances en matière d’abattage et de façonnage de résineux. Un module qui permettra aux stagiaires d’abattre en toute sécurité des fûts de 20 à 60 centimètres de diamètre : abattage directionnel sur petit bois, sans contraintes ; abattage avec coins, leviers et mouflage ; abattage avec mortaise ou perçage à cœur. Outre la partie pratique aux abords du plateau de Toovii, les stagiaires auront aussi des cours théoriques sur la gestion des travaux d’abattage et de balisage de chantier.



En septembre prochain, les détenteurs des deux premiers niveaux pourront participer au troisième volet de cette formation. Celle-ci concernera la gestion de chantier d’abattage assisté ou non par un débusqueur.

Ainsi, à l’issue des trois étapes de cette formation, l’île de Nuku Hiva comptera des bucherons professionnels prêts à être embauchés au sein de la future scierie marquisienne, ou encore en capacité de s’installer à leur compte.



7 500 m3 pour la filière construction



Le pinus caribaea, originaire des Antilles occidentales et d’Amérique centrale, a été planté à partir de 1970 en Polynésie française par le service du développement rural. Cette variété de pin s’étale actuellement sur plus de 5000 hectares, principalement aux Marquises (45%) sur des terres domaniales et aux îles Sous-le-Vent (30%) sur des terres privées.



Depuis 2016, la volonté du Pays est de valoriser cette ressource en bois de construction disponible localement.

C’est dans ce cadre qu’en 2022, la SEBM installée à Hiva Oa a été retenue par l’ancien gouvernement pour exploiter durablement les 800 hectares du massif planté sur le plateau de Toovii, situé au centre de l’île de Nuku Hiva.

Ainsi, dans les années à venir la société envisage produire annuellement 7 500 mètres cubes de sciage pour la filière de construction, soit 25% des besoins de la population polynésienne. Avec à la clé, l’ambition de répondre à l’objectif du Pays de réduire les importations en bois de construction depuis la Nouvelle-Zélande et des États Unis.



