Six antennes de la CPS fermées dès lundi

La chef du service de la communication de la CPS, Punareva Bonnet, précise : "Quelle que soit l'évolution de la situation, il faut que la Caisse continue de fonctionner, que les assurés soient remboursés et les prestataires payés". En ce sens, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à nouvel ordre, toutes les antennes de Tahiti et Moorea, soit six structures, seront fermées au public. Les agents n'assureront que des tâches en back-office, ainsi que les urgences. Des bacs de dépôt de pièces seront mis à la disposition des professionnels de santé et de l'ensemble des assurés.



L'entrée du siège de la CPS à Papeete sera également fermée et l'ensemble des bureaux seront transférés dans un bâtiment annexe accessible depuis Mama'o pour limiter les flux. L'idée étant que les personnes qui se rendent sur place n'y aillent qu'en cas de nécessité. Une file sera dédiée au traitement des pièces et une autre à l'accueil au guichet. "Nous avons choisi cette configuration car le bâtiment annexe est un bâtiment muni d'hygiaphones, ce qui permet d'éviter les contacts directs entre le public et les agents".