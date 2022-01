Six Polynésiens vers les championnats du monde de MMA

Tahiti, le 16 janvier 2022 - Keoni Terorotua, Erai Watanabe, Tamahau McComb, Julian Schlouch, Michael Lisan et Aremiti Tinirau prendront part à partir du 24 janvier, aux Émirats arabes unis, aux championnats du monde amateur de Mixed martial art (MMA).



Grande première pour le fenua. Six combattants polynésiens prendront part du 24 au 29 janvier, aux Émirats arabes unis, aux championnats du monde de Mixed martial art (MMA). La compétition organisée par la fédération internationale de MMA, l'IMMAF, réunira plus de 500 athlètes issus de 60 nations, dont la Polynésie française pour la première fois.

Terorotua, Tinirau et McComb les plus attendus Dans le groupe tahitien, trois combattants présentent de belles chances de médailles. Tout d'abord, Keoni Terorotua, engagé dans la catégorie des poids coqs (61 kg) et qui affiche un bilan de quatre victoires en six combats à son palmarès. Terorotua est actuellement en pleine confiance après son succès en octobre dernier à l'Epic Fighting 47, où il avait remporté la ceinture de champion chez les poids mouches. Rappelons que l'intéressé a également décroché en mars 2020, une médaille de bronze aux Oceania de MMA.



Aremiti Tinirau, dans la catégorie des poids moyens (84 kg), sera également une des meilleures chances de médailles pour la délégation tahitienne. Comme Terorotua, Tinirau a également combattu dans la promotion Epic Fighting et a pris part aux Oceania en 2020, où il s'était incliné dès son entrée en lice. L'intéressé affiche pour le moment un bilan de deux victoires en trois combats. Tamahau McComb, chez les légers (70 kg), sera aussi à surveiller de près. A son palmarès quatre victoires en huit combats dans un octogone.



La sélection tahitienne est complétée entre autres par deux combattants qui ont connu leur première dans une cage, lors de la première soirée de MMA organisée à Mahina, en juin dernier. Il s'agit d'Erai Watanabe, engagé dans la catégorie des poids plume (66 kg), et de Julian Schlouch (70 kg). Et Michael Lisan, en poids welter (77 kg), complète le groupe qui combattra donc à partir du 24 janvier aux Émirats arabes unis.

