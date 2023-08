Situation de Jordy Chan : Un recours contre la décision du Port Autonome

Tahiti, le 8 août 2023 - Le conseil d’administration du Port autonome a modifié un article relatif au statut de son personnel récemment, pour permettre notamment le détachement du directeur-adjoint de cet établissement, Jordy Chan, afin d’assurer sa toute nouvelle fonction de ministre de l’Équipement tout en garantissant la possibilité de son futur retour dans l'Epic.



Cette modification de l’article 48 B et C du “statut du personnel” votée à l’unanimité des membres du conseil d’administration présents (la vice-présidente Éliane Tevahitua, Guillaume Colombani, conseiller technique auprès du président du Pays, Patrick Kaiha, chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, Tematai Le Gayic élu à l’assemblée, Patrick Bordet, représentant de la commune de Papeete et Sandrine Vouriot, membre du Conseil portuaire, représentant les aconiers).



Mais cette délibération n'est pas du goût de tous et déjà, l'arrêté en question s'apprête à être attaqué. “Cela mériterait bien une clarification juridique par l'autorité judiciaire compétente...”, estimait hier Quito Braun Ortega sur notre page Facebook. “Dans cette perspective, je déposerai un recours au tribunal administratif contre cette modification “opportuniste” du statut du personnel du PAP.”



L'autorité administrative tranchera donc sur le caractère opportuniste de cette délibération.