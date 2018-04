Sites marquisiens à l'Unesco : première étape validée par le comité national

PAPEETE, le 11 avril 2018 - Mais le processus n'est pas encore terminé. Le pays devra représenter d'ici un an le dossier des neuf sites marquisiens, devant le comité national des biens français. Le processus d'inscription peut prendre deux à trois ans. Mais les tāvana marquisiens ne perdent pas espoir.



À l’issue de l’audition qui s'est tenue mardi entre le comité national des biens français (CNBF) et la délégation polynésienne menée par le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, le comité a validé la première étape du dossier, notamment sur les orientations proposées et la déclaration de valeur universelle du bien.



Au-delà de la qualité du projet présenté et de son potentiel pour l’inscription, les membres du comité soulignent l’intérêt patrimonial important de ce dossier pour la France.



Pour l’heure, neuf sites sont proposés à l’inscription mais à ce stade, rien n’est figé et le dossier est par nature évolutif jusqu’à la phase finale de présentation auprès de l’Unesco.



La Polynésie française est invitée à poursuivre le processus d’inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l’humanité. La collectivité devra se représenter d’ici un an devant le comité national des biens français pour la seconde étape du dossier, portant notamment sur les limites du bien et l’analyse comparative avec d’autres biens classés au niveau mondial.



La Polynésie française sera prochainement destinataire des recommandations des experts du CNBF, qui accompagneront le ministère de la culture de Polynésie française tout au long du processus d’inscription, sur une durée de deux à trois ans.



Les tāvana marquisiens restent confiants pour la suite du processus.