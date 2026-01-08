

"Sinners" et "Une bataille après l'autre" dominent les nominations aux Oscars

Los Angeles, États-Unis | AFP | jeudi 22/01/2026 - L'audacieux "Sinners" est entré dans l'histoire des Oscars jeudi, avec un record de 16 nominations, suivi de près par la fresque sur les dérives extrémistes des Etats-Unis "Une bataille après l'autre", nommée dans 13 catégories.



Ces deux productions de Warner Bros ont ainsi confirmé leur statut de favoris pour la 98e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 15 mars.



Réalisé par Ryan Coogler "Sinners" a surpris par son originalité. Déjà connu pour "Black Panther", le cinéaste y signe un film d'époque sur l'Amérique ségrégationniste des années 30, teinté de blues et de vampires.



Ce grand mélange des genres a séduit l'Académie, qui a nommé le film dans 16 catégories, allant du meilleur film à la bande originale, en passant par le meilleur scénario, meilleur réalisateur et la nouvelle catégorie créée pour honorer les directeurs de casting.



Michael B. Jordan, qui y incarne deux jumeaux mafieux désireux d'ouvrir un bar clandestin, concourra pour l'Oscar du meilleur acteur face à Leonardo DiCaprio, l'antihéros d'"Une bataille après l'autre".



Cette tragicomédie de Paul Thomas Anderson, qui met en scène la traque d'ex-révolutionnaires d'extrême gauche par un suprémaciste blanc, reste l'ultra-favori pour les Oscars les plus prestigieux, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.



Leonardo DiCaprio, qui y interprète un ex-militant à l'esprit embrumé par la fumette, forcé de se ressaisir pour secourir sa fille métisse, aura toutefois fort à faire pour remporter son second Oscar du meilleur acteur, face au grand favori: Timothée Chalamet.



Le Franco-Américain est notamment porté par son récent Golden Globe pour son rôle de joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans "Marty Supreme", long-métrage de Josh Safdie qui a récolté 9 nominations.



- Films internationaux à l'honneur -



Ces nominations confirment également le nouveau goût de l'Académie pour le cinéma non anglophone, avec deux films internationaux choisis pour la course à l'Oscar du meilleur film: "L'Agent Secret", du cinéaste brésilien Kleber Mendonça Filho, et "Valeur Sentimentale", du Dano-norvégien Joachim Trier.



"L'Agent Secret" permet à Wagner Moura, remarquable en ex-universitaire traqué par des tueurs à gage sous la dictature brésilienne des années 70, de se glisser dans la course au prix du meilleur acteur.



Quant à "Valeur Sentimentale", il concourra dans huit catégories, dont celle du meilleur réalisateur.



Le film retrace la relation douloureuse d'un père cinéaste avec ses deux filles et la prestation de ses acteurs est largement saluée: Stellan Skarsgard, Elle Fanning et Inga Ibsdotter Lilleaas seront en lice pour les meilleurs seconds rôles, tandis que Renate Reinsve concourra pour le prix de la meilleure actrice.



La concurrence sera toutefois rude pour cette récompense, qui semble promise à Jessie Buckley pour "Hamnet", plébiscitée pour sa prestation d'épouse de William Shakespeare, endeuillée par la mort de son fils.



Ce film de la cinéaste chinoise Chloé Zhao fait partie des plus nommés, et sera en lice dans huit catégories, dont celui de la meilleure réalisation.



Le "Frankenstein" de Guillermo del Toro complète la liste des films largement honorés jeudi, avec neuf nominations, dont celle du meilleur second rôle pour Jacob Elordi, qui y interprète le fameux monstre, et de nombreuses catégories techniques.



- La France, en lice dans 4 catégories -



La France figure également en bonne place dans ces nominations.



La Palme d'or cannoise "Un simple accident", réalisé clandestinement par le dissident iranien Jafar Panahi et dont la post-production a été faite dans l'Hexagone, concourra pour le prix du meilleur film international et celui du meilleur scénario original.



Ce long-métrage, qui explore le dilemme d'Iraniens ordinaires, passés par la même prison et qui ont l'occasion de se venger de leur ex-geôlier, apparaît toutefois désavantagé face à "L'Agent Secret" et "Valeur Sentimentale", nommés à la fois dans cette catégorie et dans celle du meilleur film.



Côté animation, "Arco", le conte écologique enchanteur du Français Ugo Bienvenu, affrontera notamment la comédie musicale "Kpop Demon Hunters", favorite qui a fait sensation sur Netflix et Spotify.



Le petit film "Deux personnes échangeant de la salive", co-réalisé par le Français Alexandre Singh, est également nommé dans la catégorie meilleur court-métrage.



Grande nouveauté cette année, la catégorie dédiée aux directeurs de casting a enfin honoré ceux qui ont choisi les acteurs des films favoris: "Sinners", "Une bataille après l'autre", "Marty Supreme", "Hamnet" et "L'Agent Secret".

le Jeudi 22 Janvier 2026






