Singapour : un paquebot dans le ciel

C’est à Macao qu’il tourna ses regards, où il ouvrit en 2004 le Sands Macao (investissement de 265 millions de dollars remboursés en un an seulement d’activité !), suivi en 2004 par le Venetian Macao. Toujours plus ambitieux, Adelson créa un « Strip » dans l’ancienne colonie portugaise avec vingt mille chambres réservées aux plus grandes enseignes : Four Seasons, Sheraton, St Régis, etc.

Mais ce qui préoccupait le plus Adelson, c’était son désir de s’implanter à Singapour, en grand.

Pour cela, il conçut en 2006 le fabuleux Marina Bay Sands qui devait coûter 4 milliards de dollars US et qui en coûta au final 5,5 (en réalité 8 en comprenant les derniers aménagements et le prix du terrain).

C’est à un architecte né en Palestine sous mandat britannique, Moshe Safdie (81 ans aujourd’hui), vivant au Canada, qu’Adelson, confia son projet.

Le Marina était, pour un architecte, le plus difficile projet qui soit. Six pattes formant trois tours, 2 560 chambres, une terrasse (le Skypark) de 340 mètres de long comprenant une piscine de 146 m (la plus grande piscine suspendue du monde), tout était démesuré, d’autant que fidèle à son idée de proposer un complexe de loisirs complet, Adelson ajouta à l’hôtel un centre commercial de trois cents boutiques de luxe, un casino géant, un musée futuriste, un centre de congrès et d’expositions, des dizaines de restaurants, de bars et boîtes de nuit, deux théâtres, etc.