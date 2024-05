Singapour : fin de mission pour la délégation présidentielle

Tahiti le 23 mai 2024. En marge du 3e sommet entre Singapour et les Etats et territoires insulaires du Pacifique, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson et le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, ont effectué leurs dernières rencontres.



Réunion de travail avec un représentant de Google, discussions avec les dirigeants de la société de conseil en matière d’urbanisme Surbana Jurong et un test du prototype AirFish 8, créé par l’entreprise ST Engenieering, ont ponctué leur ultime journée sur le sol de la cité-Etat.



Moetai Brotherson s’est de nouveau entretenu avec le représentant de Google pour faire le point sur l’avancée du projet d’installation des 5 câbles sous-marin qui passeront par Tahiti. L’arrivée des bateaux d’exploration bathymétrique dans le lagon polynésien est prévue pour juin 2024.



C’est ensuite au siège de Surbana Jurong, société de renommée mondiale de conseil en matière d'urbanisme, que le président et le ministre, se sont rendus pour une visite au cours de laquelle les dirigeants ont rappelé les plus de 70 ans d'expérience dans la réalisation de projets réussis.



Puis direction ST Engineering, reconnue pour son expertise dans la résorption des encombrements de réseau routier. Ont ainsi été évoqué la situation du réseau routier et du transport terrestre sur l’île de Tahiti, de mobilité verte, mais également des projets de réaménagement des infrastructures portuaires et aéroportuaires, incluant le projet d’aéroport des Marquises.



Enfin, un nouveau passage dans l’AirFish 8, déjà testé lors du précédent passage du président à Singapour, a conclu le séjour. L'AirFish 8 dont la capacité d’accueil est de 10 passagers, équipage compris, devrait être certifié et mis sur le marché d'ici 2025.