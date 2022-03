Singapour abandonne la quarantaine obligatoire pour les voyageurs

Singapour, Singapour | AFP | jeudi 23/03/2022 - Singapour va lever les restrictions pour tous les voyageurs vaccinés à partir de la semaine prochaine, a annoncé jeudi Lee Hsien Loong le Premier ministre de la cité-État d'Asie du Sud-Est en saluant une "étape majeure" pour le hub aérien dans sa stratégie de coexistence avec le Covid.



La région a plus tardé que l'Europe ou l'Amérique du Nord à lever les restrictions. Mais l'Indonésie a aussi annoncé cette semaine la fin de la quarantaine pour les voyageurs, après l'Australie et la Nouvelle-Zélande tandis que la Malaisie va franchir le pas début avril.



À partir du 1er avril, les adultes vaccinés et les enfants non vaccinés pourront être autorisés à entrer à Singapour, porte d'entrée vers de nombreux pays d'Asie Pacifique, sans quarantaine, avec seulement un test effectué avant le départ.



La réouverture du pays, va "reconnecter Singapour avec le monde", a déclaré le Premier ministre à la télévision.



"Cela donnera un coup de pouce nécessaire aux entreprises, notamment celles du tourisme, et aidera Singapour à retrouver sa position de hub aérien et économique".



Les mesures pour les résidents de la cité-État ont aussi été assouplies, avec la fin des masques obligatoires à l'extérieur et des regroupements jusqu'à dix personnes autorisés, contre cinq seulement précédemment.



Singapour est passé d'un objectif de Covid zéro à une politique plus flexible l'an dernier quand la grande majorité de sa population a été vaccinée.



Cette approche contraste avec celle de Hong Kong, hub aérien et place financière concurrente en Asie, où les voyageurs doivent encore se soumettre à de longues quarantaines à leur arrivée.



La dirigeante de Hong Kong Carrie Lam a défendu jeudi l'attitude de Hong Kong en soulignant que "les politiques et les mesures adoptées par chaque pays pour combattre le Covid diffèrent", et assuré que l'île restait un centre financier "attractif".