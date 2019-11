Simone Grand dédicace son dernier ouvrage

Tahiti, le 14 novembre 2019 - L’anthropologue Simone Grand rassemble dans sa dernière publication trois des thèmes mis en scène par les troupes ‘O Tahiti e et Tahiti ia ruru tu noa pour le Heiva i Tahiti entre 2012 et 2017. L’ouvrage ‘Ua re i te, lauréats au Heiva i Tahiti sera dédicacé par l’auteure ce vendredi à partir de 15 heures au Salon du livre.



"Je suis dans un processus de transmission, avant qu’il ne soit trop tard", explique l’anthropologue polynésienne. Dans son dernier ouvrage, intitulé ‘Ua ré i te, lauréats au Heiva i Tahiti, Simone Grand rassemble en version bilingue français-tahitien trois des thèmes qu’elle a écrits pour les troupes ‘O Tahiti e et Tahiti ia ruru tu noa dont les spectacles ont été primés au Heiva i Tahiti en 2012, 2016 et 2017. Cet ouvrage publié par ses soins aux éditions To’imata Tahiti est présenté comme un "hommage aux gens qui animent le Heiva".

Une réflexion sociologique éclairée sur la qualité de "fait social total" du Heiva i Tahiti est en outre proposée en guise de conclusion de cet ouvrage disponible aux librairies Odyssey et Klima. L'auteure sera en séance de dédicace ce vendredi après-midi de 15 heures à 17 heures au Salon du livre, à Papeete, Maison de la culture.