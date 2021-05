Silvio Cicero entame sa première tournée

dans les hôtels en particulier

TAHITI, le 18 mai 2021 -Il est bien connu du public polynésien pour avoir fait de nombreuses animations "", précise Silvio Cicero. Mais c’est bien la première fois qu’il assurera "", se réjouit-il. Avec la tournée Teie Ho’i Au, qui démarre le 28 mai, c’est le moment "".Il sera accompagné d’un groupe constitué pour l’occasion de Vatea Le Gayic à la bass, Tuhiva Morgan à la guitare et d’Adrian, batteur. "", précise Silvio Cicero. En plus, de nombreux invités se relaieront pour chanter des duos. Le public pourra profiter des compositions déjà connues de Silvio Cicero qui annonce en plus une nouveauté, un duo avec Andy Tupaia qui vient tout juste de sortir.Silvio Cicero a grandi à Tahiti. Il s’est fait remarquer dès l’âge de 16 ans en remportant le Tahiti Festival Guitare (2009). Ce qui le décida à faire de la musique son métier. Il s’est rendu aux États-Unis où il a décroché un diplôme de musique de la Los Angeles Music Academy. Auteur, compositeur et interprète, Silvio Cicero est rentré à Tahiti en 2014. Il est le parrain officiel du Tahiti Festival Guitare.Il a assuré les avant-premières des Gypsy Kings, de Vianney et a chanté avec Julien Doré la chanson O Oe To Oe Rima de Bobby Holcomb, lors du concert que l’artiste métropolitain a donné à To’atā en octobre 2018. En septembre 2020, Silvio Cicero est monté sur la scène de l’Olympia dans le cadre d’une soirée réunissant des artistes d’outre-mer. Cette apparition reste "" dans son parcours. Silvio Cicero compte sur la tournée pour consolider ses liens avec le public polynésien en attendant de possibles projets à venir.Son titre Taapuna girl a conservé la première place du hit-parade local To’o 20 de Tiare FM, pendant plus de quatre semaines consécutives. De même, Here Faito Ore ,enregistré à Nashville, a été vu près d’un million de fois et s’est placé à la tête du top 20 de la radio Polynésie la 1ère. Le dernier grand succès passé sur les ondes du fenua est Ma Polynésienne, un hommage à la mère de son premier enfant.Les premières soirées de la tournée Teie Ho’i Au se découperont en plusieurs temps. Dj Kenzo assurera un warm up dès 16h30 et pour une heure. Il sera suivi de trois membres du groupe montant Otantik Soul. "", explique Silvio Cicero "". Au total, Otantik Soul compte six artistes, tous auteurs, compositeurs et interprètes. Ils saisissent là l’opportunité pour rencontrer eux aussi leur public. En effet, ils ont déjà un répertoire de plusieurs dizaines de morceaux, mais qui n’ont été présentés jusqu’alors que sur la toile. Les titres La Terre est ronde ou bien encore Aue ont déjà séduit des milliers d’internautes.Lors de sa tournée, Silvio Cicero prendra le relai d’Otantik Soul. Sa prestation sera suivie d’une after avec DJ Nasty, apprécié pour ses mix Moomba Chill.D’autres dates seront bientôt annoncées pour compléter la tournée. "" Un EP de six titres devrait par ailleurs sortir sous peu. Il réunira par exemple Te Rata, chanté avec Koru, Teie Ho’i Au et Ma Polynésienne. Des nouveaux morceaux et leur clip vont également sortir d’ici à la fin de l’année.