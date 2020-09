Silvio Cicero à l’Olympia avec Tanya St-Val

Tahiti, le 23 septembre 2020 - Silvio Cicero fait partie du casting des artistes qui joueront samedi 26 septembre à Paris, à l’occasion du concert "L’Outre-mer fait son Olympia", dont la tête d’affiche est la Guadeloupéenne Tanya St-Val.



L’Olympia, le nom de cette célèbre salle parisienne de concert est mythique. Elle a vu défiler les plus grands, de Brel à Johnny Hallyday, en passant par Brassens et Henri Salvador.

Samedi soir, c’est le Tahitien Silvio Cicero qui sera sur scène à l’occasion de la soirée "L’Outre-mer fait son Olympia", qui donne carte blanche à la tête d’affiche, la Guadeloupéenne Tanya St-Val.

Connu pour sa musique reggae, mais aussi ses influences caribéennes (Zouk) empreintes de jazz, rock et R’n’B, Silvio Cicero devrait séduire le public avec Tanya St-Val et d’autres artistes ultramarins de la jeune génération.

Une autre artiste polynésienne, Taina Quitterie Desperiers, sera également sur scène ce soir-là pour y présenter un de ses sketchs.

L’entrée est gratuite, les places sont à réserver sur le site de l’Olympia, www.olympiahall.com