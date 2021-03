Sillonner la côte ouest de Tahiti en "bateau volant"

TAHITI, le 8 mars 2021 - Mitireva Fly vient officiellement de décoller. Fondée par William Clavreul, cette entreprise propose depuis quelques jours des vols en ULM hydropendulaire au-dessus du lagon de la côte ouest.



Planer au-dessus des vagues, telle est l’activité que propose Mitireva Fly. Cette nouvelle entreprise, fondée par William Clavreul et basée Papara, propose des vols en ULM (ultraléger motorisé) hydropendulaire.



L’ULM est un aéronef ultraléger muni d’un moteur aux conditions de navigabilités spécifiques. L’ULM hydropendulaire est une sorte de " bateau volant ", résume William Clavreul. Il détaille : " C’est un boudin gonflable, style zodiaque, surmonté d’une aile delta. "



La zone de décollage se trouve en mer, de même que la zone d’atterrissage ou plutôt d’amerrissage. Celle de Mitireva Fly est précisément située PK 34,2, sur un espace autorisé.



Car l’activité est soumise à autorisation et implique un grand nombre de déclarations. En fonction du temps de vol, les circuits varient. William Clavreul peut rester au-dessus du lagon de Papara, mais également aller jusqu’à la Presqu’île, faire le tour de Tahiti iti, remonter jusqu’aux grottes de Maraa. L’autonomie de son ULM est de 5 heures, mais il ne dépasse jamais 2h30 de sortie.



Changement de cap



Son objectif en créant Mitireva Fly : "Prendre du plaisir et en apporter aux gens", répond William Clavreul. L’envie de faire de l’ULM est survenue timidement il y a sept ou huit ans, au détour d’un reportage. Cela a été un premier déclic. Elle s’est imposée il y a peu.



" J’ai fait un burn out ", raconte-t-il. " Cela m’a amené à me poser un certain nombre de questions comme par exemple : qu’est-ce que je veux faire vraiment ? Quel métier je veux exercer ? " Cela été le second déclic.



Petit, William Clavreul aurait aimé être pilote. Il a été ingénieur informaticien pendant 25 ans, mais cela n’avait plus de sens pour lui. Il a finalement décidé de changer de voix professionnelle et de lieu d’habitation. Il a fait un premier vol en ULM il y a deux ans.



" Dès les 10 premières secondes, j’ai su que je voulais faire ça toute ma vie ." Il a immédiatement enchaîné avec une formation pour obtenir un brevet de pilote. Il a acheté un ULM en Italie, " dans la société de fabrication des ULM pendulaire la plus renommée ". Il a mis le cap sur la Polynésie.



Une fois arrivé à destination, il a fait les déclarations et demandes d’autorisation pour pouvoir voler. Il a effectué de nombreux tests avec son engin. Il dit avoir reçu de précieux conseils d’autres pilotes du territoire basés à Vairao et Moorea. Il a officiellement lancé son entreprise mi-février.