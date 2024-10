Signature d'un partenariat entre médias australien et calédoniens

Nouméa, France | AFP | mardi 15/10/2024 - Le groupe audiovisuel public australien ABC et les chaînes publiques de Nouvelle-Calédonie, NC La 1ère et Caledonia, ont signé mardi des conventions de partenariat visant à favoriser l'échange de contenu et des coproductions.



Ce partenariat permettra aux chaînes calédoniennes de diffuser des programmes d'ABC en langue anglaise sous-titrés en français et, pour ABC, de proposer des productions calédoniennes en Australie et dans la région.



Ce partenariat formalise des relations qu'entretiennent ABC et NC La 1ère depuis plusieurs décennies.



"Nos prédécesseurs ont mis un point d'honneur à apporter l'information régionale dans nos foyers et ABC y a largement contribué", a déclaré Bénédicte Piot-Gambey, la directrice régionale de NC La 1ère, durant la signature de la convention.



"L'ancrage dans le Pacifique fait partie de notre identité et le partenariat avec ABC fait partie du pacte social que nous devons reformuler aujourd’hui", a pour sa part indiqué Pierre Welepa, le directeur général de Caledonia.



Nesryn Bouziane, la directrice des services internationaux de l'Australian Broadcasting Corporation, a elle rappelé que ces partenariats s'inscrivaient dans la stratégie de radiodiffusion indo-pacifique du gouvernement australien, dont ABC est un pilier.



Annelise Young, consule générale d'Australie à Nouméa, a souligné que l'Australie et la France partagent une vision commune de la liberté de la presse.



"Les médias renforcent la démocratie et jouent un rôle crucial dans le Pacifique" a-t-elle déclaré, rappelant la feuille de route de l'axe indo-pacifique signée en décembre par les chefs de diplomatie des deux pays.

