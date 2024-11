Sida : l’hôpital de Taravao voit rouge

Tahiti, le 27 novembre 2024 – En Polynésie, le nombre de nouveaux cas de VIH a doublé. Pour tenter d’éveiller les consciences, le centre de santé et de prévention de la Presqu’île s’est paré de rouge, entre autres actions.





En Polynésie, du 1er janvier au 8 novembre 2024, 24 nouveaux cas de VIH ont été recensés, soit déjà deux fois plus qu’en 2023. Pour encourager la population à se protéger, le centre de santé et de prévention de l’hôpital de Taravao arbore un long ruban rouge, qui chemine de sa clôture jusqu’entre ses murs. Des affiches et des préservatifs en accès libre complètent cette action de prévention, à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre le Sida.



Un dépistage est également prévu sur place, lundi 2 décembre, de 10 heures à 15 h 30. En cas de résultat positif, un traitement par médicaments antirétroviraux permet de bloquer l’évolution de la maladie et d’éviter de contaminer d’autres personnes.