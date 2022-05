Sibérie: des incendies aggravés par le vent se propagent, une dizaine de morts

Moscou, Russie | AFP | samedi 07/05/2022 - De nombreux incendies aggravés par des vents violents sont en cours en Sibérie orientale, brûlant des centaines de bâtiments et faisant une dizaine de morts, ont indiqué samedi les autorités locales.



Dans la région de Krasnoïarsk, plus de 450 maisons ont été touchées et au moins cinq personnes sont mortes, ont indiqué les autorités locales. Il y a au moins 17 blessés, dont dix hospitalisés. L'état d'urgence a été instauré dans la région.



Dans l'oblast de Kemerovo, trois personnes ont été retrouvées mortes dans une habitation brûlée et une enquête pénale a été ouverte. Dans la région d'Omsk, il y a deux morts et huit blessés.



"L'extinction est compliquée par les conditions météorologiques - des vents violents accélèrent la propagation des incendies et empêchent d'y mettre fin", a indiqué le ministère des Situations d'urgence de la région de Krasnoïarsk. En raison du vent, la lutte contre les flammes ne peut se faire qu'à terre, sans recours à l'aviation.



Après avoir tenu une réunion d'urgence dans l'après-midi, le gouverneur de la région, Alexandre Ouss, a précisé dans un communiqué que les incendies avaient été provoqués par des vents atteignant dans certaines régions 40 mètres par seconde contre 25m/s prévus.



Ce vent aurait provoqué "des chutes d'arbres, des chevauchements et des chutes de lignes électriques", à la suite desquels "des incendies se sont déclarés simultanément dans de nombreuses zones du territoire de Krasnoïarsk".



"Nous avons demandé de l'aide à nos territoires voisins mais nous sommes conscients que cela n'arrivera dans le meilleur des cas que dans quelques heures", a déclaré M. Ouss.



"J'ai donné l'ordre de couper l'électricité sur une partie du territoire de la région, à l'exception des installations de survie, des stations-service et des systèmes d'approvisionnement en eau", a-t-il ajouté.



Dans les zones les plus touchées, "des points d'hébergement temporaire seront ouverts et les personnes bénéficieront d'une assistance médicale et psychologique".



L'institut météorologique "Rosguidromet a prolongé la prévision de vents forts à 20-25 m/s pour demain, et même jusqu'à 30m/s en montagne. Mais le risque d'incendie diminuera progressivement en raison du refroidissement", a déclaré à l'agence TASS Roman Vilfand, directeur de l'institut.



"De tels incendies sont rares en mai. Mais il se trouve qu'il n'y a pas eu de précipitations pendant longtemps, il y a eu des incendies, plus un vent fort", a-t-il ajouté, précisant que les incendies étaient d'origine humaine.



Des incendies sans précédent ravagent depuis plusieurs années la Sibérie.



En 2021, des feux, notamment dans l'Est de la Sibérie, ont relâché 16 millions de tonnes de carbone (4e volume le plus élevé depuis le début des mesures en 2003), selon le rapport annuel sur le climat européen.