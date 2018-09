Shy’m : "Tahiti, c'est paradisiaque, tout me donne envie"

Papeete, le lundi 17 septembre 2018 - Shy’m donnera un concert unique à Tahiti, place Toa’ta, le 21 septembre prochain. L'interprète de " femme de couleurs ", " Et alors ! " ou plus récemment " Heros ", sera accompagnée de quatre musiciens sur scène. Dernier concert de sa tournée plus intimiste, la chanteuse, séduite par l'accueil chaleureux polynésien espère bien faire un petit clin d'œil au public de Toa’ta, peut-être en se laissant aller à faire quelques pas de tamure...



Tes premières impressions de Tahiti ?

"Je suis très heureuse d'être ici. J'ai ouvert mes rideaux ce matin et je vois l'océan à perte de vue, c'est très agréable. On pense à ce séjour depuis des mois, On a du mal à réaliser que l'on y est. Tout m'inspire, Tahiti, c'est paradisiaque, tout me donne envie"



Connais-tu le public polynésien ?

"Pas du tout, j'ai hâte, car c'est un public francophone que je ne connais pas. On est très loin de la France et se dire qu'il y a autant de gens qui nous suivent ici, c'est très étrange et très excitant. J'ai hâte de me retrouver sur scène et de sentir l'effervescence du public."



Peux-tu nous parler un peu du concert ?

"On a décidé de faire le même show qu'au début de la tournée. Je suis seule sur scène avec quatre musiciens, c'est une formule plus épurée que mes précédents shows. Il y a un côté plus intimiste, le contact avec le public se fait beaucoup plus facilement. Il y a également une part d'improvisation qui se fait chaque soir tout en gardant la même trame avec les titres, les jeux de lumière, les décors. Je vais beaucoup revenir sur mes premiers albums avec quelques titres de mon dernier album. Je vais également interpréter une très belle chanson de Goldman 'veiller tard', c'est un texte sublime."