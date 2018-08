Sherlock Holmes vient mener une enquête à Tahiti

PAPEETE, le 25 août 2018 - Le fameux détective privé né de l’imaginaire de sir Artur Conan Doyle a traversé les âges. Films, séries, pièces de théâtre… il est sur tous les écrans et sur toutes les scènes. Il sera sur les plantes tahitiennes en septembre pour Sherlock Holmes et le Mystère de la vallée de Boscombe. À découvrir au Petit théâtre de la Maison de la culture.



Christophe Delort, adaptateur et metteur en scène, également auteur de Nos Chers Voisins et Pep's diffusées sur TF1 interprète Sherlock Holmes dans la pièce qui sera jouée au Petit théâtre de la Maison de la culture en septembre. Deux autres comédiens seront à ses côtés : Guillemette Dumont et Karim Wallet.



Tahiti Infos : Pouvez-vous vont raconter l'histoire de la pièce?

Christophe Delort : " Sherlock et Watson enquêtent sur la mort mystérieuse de Charles Mac Carthy pour essayer d'innocenter James, le fils de la victime que la police soupçonne. Le détective anglais va mener son enquête en interrogeant chaque témoin, en analysant chaque détail et en faisant preuve, comme à son habitude, d'une grande logique. Il se pourrait bien qu'un terrible secret se cache derrière ce meurtre à proximité d'un étang de la vallée de Boscombe. "



Tahiti Infos : Qui a adapté le texte de Conan Doyle?

Christophe Delort: " Moi-même. J'ai lu les nouvelles de Sherlock Holmes en mai 2017... et deux mois plus tard nous faisions notre première. Décors, costumes et répétitions éclairs pour un projet qui ne cesse d'évoluer. Nous avons maintenant doublé les équipes et les décors pour assurer toutes les dates à Paris et en tournée. C’est un succès qui nous dépasse un peu ! "



Tahiti Infos : Qui sont les personnages sur scène?

Christophe Delort : " Les personnages sont très nombreux dans cette enquête et le défi était de jouer tous les rôles avec une distribution à seulement trois comédiens. Le public fait la connaissance de deux témoins du meurtre un garde-chasse et une jeune fille fébrile, d'un médecin légiste, d'un juge hystérique, de la jolie Alice Turner, d'un caporal-chef de Scotland Yard, du jeune James Mac Carthy placé en détention provisoire, d'une fermière aux manières peu délicates et de deux autres personnages que je ne peux révéler pour le bien de l'intrigue ."



Tahiti Infos : Le public est invité à participer à l'enquête, de quelle manière?

Christophe Delort : " Quand on lit du Sherlock Holmes, on essaye de trouver le meurtrier. Dans la pièce c'est la même chose. Le public est mis au défi par Sherlock Holmes pour résoudre quelques énigmes élémentaires et proposer son meurtrier... Ce n'est pas tout, les autres personnages de l'intrigue s'amusent aussi avec le public toujours avec bienveillance et humour ."



Tahiti Infos : Êtes-vous déjà venus en Polynésie?

Christophe Delort : " Pour l'ensemble de l'équipe des comédiens c'est une première. Et quelle première! Nous avons encore du mal à réaliser. L'excitation monte au fil des jours. Pour l'anecdote humoristique, j'ai acheté à l'équipe des gels douches de la marque Tahiti en juillet... Pour s'habituer. "



Tahiti Infos : Quelle idée vous en faites-vous ?

Christophe Delort : " Comme une carte postale: l'eau transparente, les pirogues, les colliers de fleurs, un peuple accueillant et le soleil omniprésent. Quant au public, au top!! On m'a dit que c'était le meilleur public du pacifique. Nous prenons sur scène toujours un réel plaisir à nous surprendre faisant la part belle à l'improvisation... Quand les comédiens s'amusent, le public apprécie. "



Tahiti Infos : Que diriez-vous au public pour le convaincre de venir voir la pièce?

Christophe Delort : " Après le théâtre du Gymnase, le théâtre du Splendid, 250 représentations, et plus de 20 000 spectateurs on fait le tour du globe pour venir jouer chez vous... Venez donc en famille mener l'enquête dans la bonne humeur avec Sherlock Holmes et le docteur Watson. "