Shell va'a survole sa 12ème Molokai

Hawaii, le 13 octobre 2019 - Shell Va'a a remporté dimanche sa 12e Molokai Hoe à Hawaii. Le club de Fare Ute a réalisé la traversée du chenal entre Molokai et O'ahu en 4h33''36. Team OPT, deuxième, pointe à 13 minutes du vainqueur. Et le podium de la course est complété par Red Bull Va'a.



Douze victoires sur les quatorze dernières éditions. Shell Va’a a remporté dimanche sa douzième victoire à la Molokai Hoe, célèbre course de va’a marathon entre l’île de Molokai et l’île de Oahu dans l’archipel hawaiien. Les protégés de David Tepava, coach et peperu de l’équipe qui compte à lui seul dix victoires sur la course, n’ont laissé aucune chance à la concurrence. Avec un chrono de 4h33’’36 ils ont devancé de plus de 13 minutes (soit plus de 3 kilomètres d’écart) le Team OPT entraîné par Heiarii Teakura, et l’équipage hawaiien de Red Bull Va’a.



Dès le départ, sur le plan d’eau de Hale O Lono, les "Shelliens" prennent immédiatement les devants. Au moment d’attaquer la traversée du chenal entre Molokai et Oahu, Shell Va’a est déjà en tête. Dans leur sillage on retrouve Popora Te Hoe Mamu, un équipage de Bora Bora, Red Bull Va’a et le Team OPT qui sont déjà tous relégués à plus de 300 mètres de la tête.



David Tepava et ses hommes font ensuite étalage de toute leur science du surf, creusant irrémédiablement l’écart sur leurs poursuivants au fil des 60 kilomètres de course. "Je suis content des rameurs, on s’est préparé toute l’année pour cette course et ils ont répondu présent le jour-J", s’est réjoui le coach.