Shell va’a s’offre sa huitième Hawaiki Nui

A Bora Bora, le 1er novembre 2019 - La troisième étape de la Hawaiki Nui 2019 reliant Taha’a à Bora Bora a été remportée vendredi par l’équipe de Shell va’a, qui s’est adjugée sa huitième victoire sur la Hawaiki Nui avec 6 minutes et 38 secondes d’avance au classement général sur Team OPT, et 15 minutes et 4 secondes sur Team Air Tahiti va’a.



Annoncés grands favoris de cette 28ème Hawaiki Nui va’a, les rameurs de Shell ont pleinement assumé leur statut en remportant vendredi leur huitième Hawaiki Nui, après une troisième étape parfaitement maîtrisée sur la grande course de V6 des Raromata’i. Un grand huit en forme de montagnes russes, ponctué par deux très larges victoires durant les première et troisième étapes, et une quatrième place lors de la deuxième étape avec l’équipe remplaçante. « J’ai juste mis la deuxième formation pour les tester un peu, pour l’expérience pour l’année prochaine. Mais la « une » c’est déjà réglé. Ils sont formés à la guerre. Merci les copains ! », a réagi dès son arrivée à Matira le coach et barreur de Shell va’a, David Tepava.



Le départ de la troisième et dernière étape de la Hawaiki Nui 2019 avait été donné quatre heures plus tôt, vendredi matin à 7h30 pour les vétérans et 7h40 pour les séniors, depuis Patio à Taha’a. Sous une grisaille plutôt fraiche, les pirogues se sont élancées d’abord dans le lagon de Taha’a jusqu’à la passe Pai pai. Et à ce petit jeu, c’est la pirogue de Shell va’a, composée de nouveau de la « dream team » qui avait remporté la première étape (Damas Ami, Taaroa Dubois, Charles Teinauri, Paia Tamaititahio, Narai Atger et David Tepava), qui s’est placée en tête, suivie de Tamarii CPS et de Air Tahiti à la sortie de Taha’a et à l’entrée dans le chenal.



Les équipes ont alors choisi leurs différents « caps » pour rejoindre Bora Bora, malgré une météo difficile et la quasi-impossibilité de distinguer la Perle du Pacifique derrière les nuages. Dans un cap situé au Sud, Shell va’a a mené la danse devant des équipes comme Air Tahiti, Huahine, Ataiarapu ou encore Paddling connection. Team OPT, le second du classement général après deux étapes, est quant à lui parti plus au centre. Et Tamarii CPS plus au Nord. Au bout de 2 heures de course, les rameurs ont commencé à apercevoir Bora Bora. Shell va’a étant alors en tête de près de 100 à 200 mètres d’avance sur les poursuivant, malgré la difficulté à lire les distances exactes en raison des différents caps suivis.