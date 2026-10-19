

Shell impérial dès la première étape

Tahiti, le 28 octobre 2026 - Bien que parmi les favoris, certains observateurs avaient déjà, un peu vite, relégué Shell Va’a au rôle de faire-valoir cette année pour la Hawaiki Nui. C’était mal connaître l’équipe de David Tepava qui, avec 3 minutes d’avance sur le deuxième, a frappé un grand coup ce mercredi pour la première étape.



Remporter la première étape de la Hawaiki Nui Va'a entre Huahine et Raiatea (44,5 km) avec un matelas confortable de 3 minutes d'avance a placé ce mercredi Shell Va’a dans des conditions extrêmement favorables pour la suite de la compétition.



En effet, après un départ très timide, consacré au marquage du Team OPT, Shell Va’a a pris les commandes de la première étape sans laisser la moindre miette à ses adversaires. C’est à l’occasion d’un ravitaillement, alors que le Team OPT les talonnait, que les rameurs de Shell ont pu placer une accélération qui allait leur assurer une confortable avance. Grâce à la technique de leur jeune barreur, les équipiers de Shell ont pu surfer sur les bonnes vagues malgré une houle de travers liée au cap choisi. Arrivé à Huahine, l’écart d’un peu plus de 3 minutes faisait mal à l’adversaire.



Dans le va'a moderne de haut niveau, les écarts entre les cadors (Shell Va'a, Team OPT, Air Tahiti Va'a, EDT Va'a, etc.) se comptent souvent en secondes ou en dizaines de secondes sur l’étape Huahine-Raiatea. Rendre 3 minutes à la concurrence dès le premier jour témoigne d'une supériorité physique, tactique ou matérielle marquée sur cette édition.



La deuxième étape entre Raiatea et Taha’a, ce jeudi, ne permettra à aucune équipe de reprendre les trois minutes de retard sur les 26 kilomètres que comporte le parcours, sauf accident.



Sur les dernières éditions, sauf incident majeur (voie d'eau, casse de īato, pénalité), les écarts entre les premiers dépassaient rarement 30 secondes à une minute. S’il ne souhaite pas se mettre dans le rouge, l’équipage de Shell n’aura qu’à faire le suivi de ses adversaires principaux sur cette deuxième étape.



Depuis 2011 et la prise en compte du temps complet des équipes sur les trois étapes plutôt que la distribution de points, l’équipe qui a remporté la première étape avec trois minutes d’avance a 80 à 85 % de chances de l’emporter au final.



Mais la hargne de l’équipe de l’OPT peut encore rebattre les cartes. Un mauvais choix de cap lui a coûté près de 500 mètres de retard sur Shell ce mercredi… une vérité qui peut très bien s’inverser sur la plus longue traversée lors de la dernière étape vers Bora Bora vendredi. Une houle formée et un vent arrière pourraient bousculer l’intégralité du classement.





Un trio, et les autres… La course ne s’est pas jouée uniquement entre Shell et le Team OPT, mercredi. Avec son choix de cap difficile, l’équipe de l’OPT a même laissé s’échapper la seconde place que Popora te hoe mamu s’est empressé de lui prendre. À ce jour, le meilleur classement en course pour cette équipe de Bora Bora.



Derrière le trio, à plus de 6 minutes déjà de Shell, Team Huahine, Enviropol et EDT Va’a auront fort à faire pour tenter de raccrocher le podium.



Enfin, on remarquera le fantastique parcours d’EDT Va’a chez les seniors 40 qui se permet de se hisser dans le top 10 au général et qui relègue Bora Bora Hoe à plus de quatre minutes derrière lui.



Chez les femmes, pas de surprise. Ihilani Va’a, qui a présenté deux équipes, truste les deux premières places du classement.



Classements

Seniors hommes

1. Shell va’a : 3 h 16’ 09’’

2. Popora te hoe mamu : 3 h 19’ 34’’

3. Team OPT : 3 h 19’ 49’’

4. Team Huahine : 3 h 23’ 04’’

5. Enviropol Va’a : 3 h 33’ 27’’

6. EDT Va’a : 3 h 36’ 41’’

7. Team Hawaii : 3 h 37’ 03’’

8. Team manuvero : 3 h 37’ 47’’

9. Vini Va’a : 3 h 38’ 06’’

10. Tumaraa Va’a : 3 h 40’ 03’’



Vétérans hommes 40

1. EDT Va’a : 3 h 38’ 46’’

2. Bora Bora Hoe : 3 h 42’ 11’’

3. Nuque Va’a : 3 h 43’ 59’’

4. Mataiea Va’a : 3 h 44’ 41’’

5. Paddling Connection : 3 h 49’ 42’’

6. Mahina Hoe : 4 h 00’ 40’’

7. Banque de Polynésie : 4 h 01’ 54’’

8. Paea Oropa’a : 4 h 03’ 10’’

9. Fare Ara : 4 h 06’ 44’’

10. Tahitian Paddle : 4 h 07’ 20’’



Vétérans hommes 50

1. Toa Tai Va’a : 3 h 59’ 50’’

2. Fare Ara : 4 h 00’ 58’’

3. CMIT Moana Va’a : 4 h 06’ 08’’

4. Air Tahiti Nui : 4 h 11’ 27’’

5. Tereva hoe : 4 h 12’ 42’’

6. Mata Are Va’a : 4 h 27’ 30’’

7. Tamarii Taravao : 4 h 32’ 11’’

8. Havai : 4 h 35’ 35’’

9. Tefana Va’a : 4 h 41’ 53’’

10. Tai Pari : 4 h 42’ 11’’



Vétérans hommes 60

1. Pirae Va’a : 1 h 07’ 02’’

2. Rautere : 1h 07’ 31’’

3. Tamarii Taravao : 1 h 07’ 37’’

4. Tefana Va’a : 1 h 09’ 50’’

5. Team ADT : 1 h 13’ 13’’



Juniors garçons

1. Team Air Tahiti Va’a : 1 h 00’ 58’’

2. Big Island : 1 h 01’ 02’’

3. Mataiea Hoe : 1 h 01’ 53’’

4. Arakana Waka Ama : 1 h 02’ 04’’

5. Taha’a Nui : 1 h 03’ 18’’



Seniors dames

1. Ihilani Va’a : 1 h 09’ 32’’

2. Ihilani Va’a : 1 h 09’ 51’’

3. Team OPT : 1 h 12’ 55’’

4. Tuha’a Pae Va’a : 1 h 15’ 48’’

5. Mahina Va’a : 1 h 17’ 08’’



Vétérans dames

1. Ruahotu : 1 h 15’ 34’’

2. Team Bora Bora : 1 h 16’ 26’’

3. Ara Ara : 1 h 16’ 41’’

4. Raiatea Va’a : 1 h 17’ 56’’

5. Nga hau e wha Outrigger Vahine : 1 h 20’ 32’’



5 : Team Huahine prend une très belle quatrième place. (Photo : TNTV)

6 : Un petit message pour Cyril Tetuanui. (Photo : TNTV)







Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 28 Octobre 2026 à 18:19 | Lu 441 fois



