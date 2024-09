Shell fait le doublé à Catalina

Tahiti, le 8 septembre 2024 - L’équipe de Shell va’a a réalisé le doublé lors de la Catalina Race en Californie, le triplé si on compte l’édition de 2022 redirigée sur une course de côte à cause d’un cyclone en approche. Derrière, trois équipes arrivant tout droit de Polynésie française : le Team OPT, Air Tahiti et le Team Huahine. L’équipe de Bora Bora, Popora te hoe manu, termine quant à elle à la 9e place.



Pas de record cette année pour Shell va’a qui boucle la Catalina Race, à Newport Beach en Californie, une nouvelle fois en vainqueur en 3 h 48’ 58’’ devant le Team OPT (3 h 49’ 04’’) et Air Tahiti (3 h 49’ 53’’).



Cette année, la course n’a laissé, comme prévu, que des miettes aux équipes locales alors que les quatre premières équipes viennent de Polynésie française (le Team Huahine est 4e en 3 h 52’ 31’’) et que cinq équipes polynésiennes se sont incrustées dans le top 10 (Popora te hoe manu termine 9e).



Avant d’attaquer les courses de la Molokai et de la Hawaiki Nui Va’a, Shell frappe donc un grand coup à l’étranger et montre que ses quelques défaillances en 2023 sont déjà du passé.



La course sera d’ailleurs à sens unique, avec cette touche d’amateurisme qui fera la marque de cette Catalina Race. Des bateaux qui coupent dans tous les sens, des vagues créées par les suiveurs et cette incroyable chance que les rameurs de Shell ont eu à moins de 100 mètres de l’arrivée.



Alors que les jaunes longeaient la marina de Newport Beach, un bateau est sorti de son stationnement et a manqué de peu de percuter la pirogue de Shell à quelques coups de rame de la ligne d’arrivée.



En course, Shell a lentement mais sûrement distancé ses principaux rivaux, mettant le Team OPT et Air Tahiti à 300 mètres à mi-parcours, puis à 600 mètres d’écart.



À l’arrière, OPT et Air Tahiti resteront longtemps au coude-à-coude avant que les rameurs de l’OPT ne parviennent à prendre quelques mètres d’avance à 20 minutes de la fin de course.



Quatrième, le Team Huahine n’aura jamais l’occasion d’attraper le wagon de tête.



Quand on ne sait pas faire…



Pénible, saccadé, impossible à regarder sans avoir le mal de mer. Les amateurs de va’a qui voulaient voir s’affronter les équipes polynésiennes, Shell Va’a, OPT et Air Tahiti en tête de course, ont pu être très déçus par le niveau de réalisation de la vidéo de cette course.



Une caméra mal fixée en tête se baladant au gré de la houle et ignorant donc tous les combats qui se déroulaient à l’arrière, un drone aux images pixelisées et lointaines, deux commentateurs, soda à la main, plus préoccupés par l’observation des bateaux accompagnateurs, des gens qui y boivent des cocktails et de leurs cannes à pêche, qu’à la course en elle-même : une horreur.



Dans un pays où la pirogue reste un sport marginal, la Catalina Race a hérité d’une diffusion à la hauteur des moyens mis en place, à savoir pathétique.



Les quelques minutes d’éructation des deux apprentis commentateurs étaient systématiquement entrecoupées par des tunnels de publicité pouvant s’étendre jusqu’à dix minutes. Un calvaire qui ne rend absolument pas hommage aux sportifs d’exception que sont les rameurs.





Les Tahitiennes se classent 3es



Chez les dames, l’équipe de Ihilani va’a se place en troisième position dans la course du samedi derrière les Californiennes de Dana Outrigger Canoe Club et les Hawaiiennes de Ka Lahui Kai.



Ces trois équipes ont dominé la course sans partage puisque la première pirogue a franchi la ligne avec plus de 15 minutes d’avance sur le quatrième.



Dana Outrigger Canoe Club et Ka Lahui Kai avaient déjà trusté les deux premières places en 2023 et 2022. Dana Outrigger Canoe Club, avec cette nouvelle victoire, réalise même le quadruplé.



