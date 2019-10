Shell Va’a vise sa douzième Molokai

HAWAI’I, le 11 octobre 2019 - Les rameurs de Shell Va’a sont arrivés mercredi sur l’île de Molokai à Hawai’i. Ils tenteront dimanche de décrocher leur douzième victoire sur la Molokai Hoe.



Le club au coqui llage visera sa 12ème victoire. Sur la session d’entraînement de jeudi, il s’agissait pour David Tepava , entraîneur et peperu de l’équipe de travailler le coup de rame et les changements en mer. Shell Va’a est arrivé avec 12 rameurs à Molokai mais seulement 9 seront alig nés pour la course de dimanche.