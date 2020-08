Shell Va'a survole la Vodafone Channel Race

Shell Va'a n'a rien perdu de sa superbe. Huit après avoir remporté sa huitième Hawaiki Nui Va'a, le club de Fare Ute a remis le couvert ce samedi à l'occasion de la première édition de la Vodafone Channel Race, course V6 marathon de 70 km entre Aorai Tini Hau, Mahina et la pointe de Temae à Moorea. David Tepava et ses protégés ont littéralement écrasé la concurrence en bouclant le parcours en 5 heures et 25 minutes. Soit un peu moins de douze minutes d'avance sur son plus proche poursuivant le Team Air Tahiti Va'a, et quatorze minutes d'avance sur Manihi Va'a qui a fini à une belle troisième place.Pourtant au départ de la plage de Taaone, c'est le Team OPT A, emmené entre autre par Manarii Florès et Tutearii Hoatua, qui prenait le lead de la course. Dans le sillage des "Postiers", on retrouvait déjà Air Tahiti et Shell Va'a. Le Team OPT B, Manihi Va'a, et l'équipage de Huahine D32 barré par Kevin Céran-Jérusalémy, complétait le groupe de tête. Ces équipes sont ensuite restées groupés jusqu'à la Pointe Vénus, et la sortie à la passe Muriavai.Et c'est dans la traversée du chenal entre Tahiti et Moorea que les "Shelliens" ont fait la différence. Guidé par le pēperu aux dix victoires à la Moloka'i Hoe, David Tepava, a fait parler toute sa science du surf. Avec une houle de nord-est légèrement en travers du va'a, et en optant pour un cap direct vers la pointe de Temae, les Jaune de Fare Ute se sont irrémédiablement détachés de leurs poursuivants. Au large de Temae, et avant d'aborder la remontée vers Tahiti, Shell Va'a comptait déjà quatre minutes d'avance sur Air Tahiti, et près de cinq minutes sur Team OPT A.La remontée contre les éléments n'a également posé aucun problème à David Tepava et à ses protégés qui ont déroulé leur coup de rame, avec une facilité déconcertante. Ainsi à l'entrée de la passe de Papeete, Shell Va'a avait conforté son avance, en repoussant Air Tahiti à un peu plus d'un kilomètre. Et après plus de cinq heures d'efforts, le club au coquillage franchissait la ligne d'arrivée pour s'offrir une première victoire à la Vodafone Channel Race. "Je suis satisfait du résultat, les gars ont été excellents", a indiqué David Tepava à l'issue de la course.Derrière on s'est battu pour les place d'honneur. Air Tahiti Va'a, emmené par Kyle Taraufau, s'est donc classé classé deuxième, devant une surprenante équipe de Manihi Va'a, barré par Bruno Tauhiro, ancienne gloire de Shell Va'a, qui a littéralement avalé le Team OPT A lors de la remontée vers Tahiti. Par ailleurs les pénalités de deux minutes accordées à Shell et Air Tahiti pour non contournement d'une bouée au niveau de la Pointe Vénus, n'a absolument rien changé au podium.A noter également la victoire du Tamarii a'aro no Arue, chez les vétérans où huit équipages étaient engagés. Les coéquipiers de Daniel Leprado et de Teva Le Calvic ont bouclé la traversée en un peu plus de six heures. Fare Ara s'est classé deuxième de la catégorie, devant le Team Tohiea Va'a.Les 'aito ont désormais rendez-vous le 19 septembre pour le marathon Polynésie la 1ère.