Shell Va'a sans égal au Fa'a'ati Moorea

Tahiti, le 9 juillet 2022 - Malgré la grosse houle et le mara'amu, Shell Va'a a offert, ce samedi, une nouvelle démonstration lors du Fa'a'ati Moorea. David Tepava et ses hommes ont bouclé les 90 km de course autour de l'île soeur en 7h02'40. A l'arrivée les Shelliens ont devancé de près de 14 minutes le Team OPT, deuxième, et de plus 15 minutes Pirae Va'a, qui a complété le podium de la course.



Plus d'infos à venir....