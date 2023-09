Shell Va'a s'offre sa première Catalina Race

Tahiti, le 10 septembre 2023 - Shell Va'a a remporté ce dimanche en Californie la première Catalina Race de son histoire. Sur un plan d'eau très calme, David Tepava et ses protégés ont bouclé les 48 km entre l'île de Catalina et Newport en 3h35'05, s'offrant au passage le record de la traversée. Les Shelliens ont devancé de plus de trois minutes l'équipage hawaiien de Ka Lahui Kai renforcé par des rameurs tahitiens. Le Newport Outrigger Canoe Club a pris la troisième place de la course.



C'est une ligne de plus à l'immense palmarès de Shell Va'a. Ce dimanche, en Californie, l'équipage de d'Albert Moux s'est imposé pour la première fois de son histoire à la Catalina Race. David Tepava et ses protégés ont bouclé la traversée entre l'île de Catalina et la ville de Newport (48 km) en un peu plus de trois heures et demie. Derrière les Shelliens, l'équipage hawaiien de Ka Lahui Kai, qui pouvait compter notamment sur les renforts de Kevin Céran-Jérusalémy, des frères Tamaititahio, Paiateuira et Tapuarii, ou encore de Keith Vernaudon, a pointé à plus de trois minutes des vainqueurs.

Ka Lahui Kai résiste sur la première moitié de la course La pirogue rouge de Ka Lahui Kai est pourtant celle qui a pris le meilleur envol depuis l'île de Catalina. Et sur plan d'eau très calme et "glassy", l'alliance tahitienne-hawaiienne allait faire la course en tête et résister pendant près d'une heure et demi à l'ogre Shell Va'a. Mais comme souvent l'équipage de Fare Ute a fait la différence sur les premiers changements à trois. Avec un groupe de rameurs d'un niveau beaucoup plus homogène et qui a l'habitude de naviguer ensemble, la fusée jaune allait grignoter son retard pour revenir à hauteur du va'a hawaiien. Le duel entre les deux leaders en tête de course n'a duré que quelques minutes, puis David Tepava et ses hommes ont clairement appuyé sur l'accélérateur.



Et à la mi-course, après un peu plus d'une heure et quarante minutes d'efforts, Shell Va'a s'emparait seul de la tête. Une position qu'ils allaient tenir jusqu'à l'arrivée à Newport Beach ou ils s'imposaient en 3h35'05. Soit le nouveau record du parcours battu de plus d'une minute par les Shelliens. Ka Lahui Kai pour sa part n'a pas totalement explosé et finissait avec un écart honorable de trois minutes et trente secondes sur le vainqueur. Derrière les deux premiers, l'équipage du Newport Outrigger Canoe Club accusait près de dix minutes de retard sur la ligne d'arrivée.



Mais ce que l'on retiendra avant tout c'est qu'en plus des douze Moloka'i Hoe, des neuf Hawaiki Nui Va'a ou encore des seize Fa'a'ati Moorea, Shell Va'a compte désormais une victoire à la Catalina Race. Un premier succès qui en appellera certainement beaucoup d'autres à l'avenir.





