Shell Va'a s'impose à Taha'a et assoit sa domination sur le Hawaiki Nui

Taha'a, le 2 novembre 2023 - Shell Va'a continue sur sa lancée au Hawaiki Nui Va'a. Ce jeudi, les Shelliens se sont imposés sur la deuxième étape entre Raiatea et Taha'a en bouclant les 24 km en 1h50’45’’. Après sa contre-performance lors de la première étape, Hinaraurea s'est bien rattrapé en ce jeudi en prenant la deuxième place à Patio, devant le Team Huahine. Au classement général, le Team OPT reste deuxième, mais pointe désormais à plus d'une minute de Shell Va'a. Le Team Air Tahiti a perdu également du terrain et compte plus de quatre minutes de retard sur le leader avant l'ultime étape de ce vendredi.



Le Hawaiki Nui et ses rameurs se sont réveillés, ce jeudi matin, un peu groggy après l'annonce du décès de Kevin Kouider des suites de son malaise lors de la première étape du Hawaiki Nui Va'a. Pour rendre hommage au 'aito de Pirae Va'a, une messe a été organisée sous le grand chapiteau sur la place To'a Huri Nihi, à Uturoa, avant le départ de la deuxième étape entre Raiatea et Taha'a.



Passé ce moment de recueillement, la compétition a repris ses droits. Sur une étape qui ne lui a pas beaucoup réussi ces dernières années, Shell Va'a a signé un nouveau succès probant en bouclant le “sprint” du Hawaiki Nui en 1h50’45’’. Les Shelliens réalisaient au passage une excellente opération au classement général en repoussant le Team OPT, quatrième à Patio, à plus d'une minute. Le Team Air Tahiti Va'a a également perdu du terrain sur le triple tenant du titre et pointe désormais à quatre minutes de la tête.

Changement à six pour Shell Va'a et le Team OPT Pour cette deuxième étape, le coach et barreur de Shell Va'a, David Tepava, avait décidé de changer toute sa formation. Les Keoni Sulpice, Taputea Tehetia, Charles Teinauri, Erimereta Tautu, Sly Ly Sao et Iorama Teahu ont pris place sur le bolide jaune de Fare Ute. Comme les Shelliens, le Team OPT présentait également une tout autre formation avec notamment le Super 'Aito, Manarii Flores, au poste de numéro 2. Le Team Air Tahiti Va'a, venu avec dix rameurs, changeait pour sa part quatre rameurs et laissait leurs cadres, Kyle Taraufau et Hotuiterai Poroi, pour courir ce sprint.



Et le meilleur départ depuis le quai des goélettes de Uturoa a été pour Hinaraurea. Décevants huitièmes de la première étape, Lono Teururai et ses partenaires avaient très certainement à cœur de se rattraper. Derrière le va'a blanc de Hinaraurea, le Team Huahine, emmené par Kevin Céran-Jérusalémy, réussissait de nouveau un bel envol. Les leaders au général, de leur côté, semblaient en contrôle. Shell Va'a pointait à la quatrième place, suivi de près par ses rivaux d'OPT et d'Air Tahiti.

Du surf dans le lagon Dans leur traversée du lagon qui baigne Raiatea et Taha'a, les rameurs ont eu droit encore à de belles conditions de glisse. Des vagues générées par un fort vent d'est-sud-est, mais également, et beaucoup, par les nombreux bateaux suiveurs. Dans ces conditions, Hinaraurea, Shell Va'a, le Team Air Tahiti Va'a et le Team Huahine se sont partagé la tête de course pendant la première heure jusqu'au temple de Tiva. Le Team OPT, deuxième au général, limitait de son côté la casse et était à la lutte pour la cinquième place.



Puis sur la côte ouest de Taha'a, Hinaraurea et Shell Va'a ont passé la surmultipliée. Si Air Tahiti a résisté un temps, les pirogues blanche et jaune de Raiatea et de Fare Ute ont ensuite fait le trou sur leurs plus proches poursuivants pour aller se disputer la victoire à Patio. Et l'on a bien cru que le finish de folie de la dernière édition allait de nouveau se produire ce jeudi. Mais les protégés de David Tepava se sont épargné ce scénario en creusant un écart significatif sur les derniers hectomètres de la course. À Patio, la fusée jaune coupait la ligne d'arrivée après 1h50 d'efforts. Hinaraurea se contentait donc une nouvelle fois de la deuxième place à Taha'a à une vingtaine de secondes des vainqueurs. Le Team Huahine complétait pour sa part le podium de l'étape.



Et au général donc, le Team OPT et le Team Air Tahiti Va'a, respectivement quatrième et cinquième à Taha'a, ont perdu du temps sur les Shelliens. À seulement 34 secondes à l'issue de la première étape, le Team OPT pointe désormais à 1’42’’ de l'équipage d'Albert Moux. Les Aviateurs, de leur côté, sont à 4’04’’ du leader au général. “C'est ce que l'on voulait, creuser l'écart. Maintenant, il faut aller chercher cette dernière victoire à Bora Bora”, a indiqué Charles Teinauri ce jeudi. En tout cas, avec de tels écarts, la victoire au général semble déjà promise à Shell Va'a. Réponse ce vendredi aux alentours de midi sur la plage de Matira, à Bora Bora.

Le classement général



