Shell Va'a reste le patron entre Huahine et Raiatea

Raiatea, le 1er novembre 2023 - Sans véritable surprise, Shell Va'a a remporté, ce mercredi, la première étape du Hawaiki Nui Va'a. Dans de bonnes conditions de glisse, David Tepava et ses hommes ont bouclé les 44 km en 3h18’16’’. Néanmoins, les Shelliens n'ont pas assommé la course. Le Team OPT, deuxième, a pointé à 34 secondes du triple tenant du titre. Le Team Air Tahiti Va'a, troisième, a pour sa part concédé plus de deux minutes à l'équipage de Fare Ute.



Le leader et patron incontesté du va'a a tenu son rang. Shell Va'a a en effet bien lancé la défense de son titre au Hawaiki Nui Va'a en remportant, ce mercredi, la première étape entre Huahine et Raiatea. Avec une grosse houle portante, les Shelliens ont rallié l'île Sacrée en un peu plus de trois heures et dix minutes d'efforts. Une victoire attendue donc, mais David Tepava et ses hommes n'ont pas pour autant assommé la course. Le Team OPT, deuxième, n'a concédé que 34 secondes de retard sur Shell Va'a à Raiatea. Le Team Air Tahiti Va'a, deuxième au général l'année dernière, a pointé de son côté à plus de deux minutes du vainqueur d'étape. Le grand perdant du jour est Hinaraurea, troisième du général l'an passé, qui a terminé ce mercredi à la 8e place, à plus de 13 minutes de Shell Va'a.

Shell avec un cap plus direct, OPT plus vers Opoa Mais ce que l'on retiendra d'abord de cette première étape, c'est le superbe départ du Team Huahine. L'équipage à la baleine, barré par le quintuple vainqueur du Te 'Aito Kevin Céran-Jérusalémy, a pris le meilleur départ depuis la baie de Fiti'i. Derrière les verts du Team Huahine, une autre surprise s'est également glissée. L'équipe de Te Aito Moana, de Bora Bora, emmenée par Clovis Tropé, Kameha Tamarii ou encore Rony Tama, s'invitait à la deuxième place après le départ. Suivaient ensuite les favoris à la victoire comme Hinaraurea, Shell Va'a et le Team OPT. Steeve Teihotaata et son équipage de Pirae Va'a (lire encadré), absents de toutes les grandes courses de la saison, réalisaient également un bel envol en étant au coude-à-coude avec les meilleurs. Le Team Air Tahiti, pour sa part, avait raté son départ et naviguait aux alentours de la 10e place.



À la sortie de la passe de Avamoa, à Fare, les fameux choix de cap allaient s'opérer. Et comme annoncé, un fort vent de sud-sud-est balayait le chenal entre Huahine et Raiatea. De quoi offrir une belle session de surf aux équipages. Et très vite, les favoris se sont sortis de leur boîte. Shell Va'a a opté pour un cap plus direct vers la passe de Te Ava Rua. Ses rivaux du Team OPT et du Team Air Tahiti Va'a ont, pour leur part, opté pour le cap plus à l'ouest vers Opoa. Ces derniers ont effectué une petite remontée contre les éléments et souhaitaient bénéficier d'une grosse glisse à l'approche de la passe à Raiatea. Et après un peu plus de trois heures de course, impossible de dire quel équipage était en tête.

“On a mal ramé” Il a donc fallu attendre l'entrée de passe à Te Ava Rua pour se rendre compte du classement et de quel cap avait le mieux marché. Et le pari gagnant a été pour Shell Va'a. David Tepava et ses protégés se présentaient à Raiatea après près de trois heures d'efforts. Mais le Team OPT n'était pas totalement perdant sur son cap. Temoana Taputu et ses partenaires n'avaient qu'une quarantaine de secondes de retard sur l'ogre de Fare Ute. Les Postiers avaient donc encore toutes leurs chances pour rattraper le leader dans le lagon de Raiatea avant l'arrivée à la place To'a Huri Nihi, à Uturoa. En troisième position, le Team Air Tahiti Va'a, emmené par son “Sergent” Kyle Taraufau et son pēperu Hotuiterai Poroi, pointait à plus deux minutes des leaders.



Et jusqu'à Uturoa, Shell a réussi à conserver son avance pour l'emporter donc en 3h18’16’’. Et quant à l'écart de seulement une trentaine de secondes sur le Team OPT à l'arrivée, David Tepava avait une petite explication. “Honnêtement, on a mal ramé aujourd'hui”, a avoué le barreur et entraîneur de Shell. “Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'on a souffert pour obtenir cette victoire. À l'entraînement, on a beaucoup plus souffert et j'ai dit aux gars qu'il fallait aller au-delà de cette souffrance.”



Les Postiers, de leur côté, après un Hawaiki Nui cauchemardesque en 2022 terminé à la 11e place au général, se sont parfaitement rattrapés. “On a vraiment eu de belles sensations sur cette descente entre Huahine et Raiatea et évidemment, on est très contents du résultat d'aujourd'hui. On est à 30 secondes de Shell, donc tout reste encore possible pour la victoire au général”, a déclaré de son côté Temoana Taputu, capitaine du Team OPT. Quant au Team Air Tahiti Va'a, on se satisfait à peine de cette troisième place. “On a eu des problèmes avec nos ravitaillements et du coup, on s'est un peu excité sur la pirogue”, a indiqué Kyle Taraufau. “C'est ce genre de petite erreur qui fait que les autres équipes nous sont passées devant. Mais on a encore deux jours de course et on va essayer de faire au mieux.”



Auteur d'un bon départ, le Team Huahine de Kevin Céran-Jérusalémy a finalement pris la quatrième place à Uturoa. Le surprenant équipage de Arue Va'a complétait le top 5 de l'étape. Rendez-vous désormais ce jeudi pour le sprint du Hawaiki Nui entre Raiatea et Taha'a.

Tous les classements





Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 1 Novembre 2023 à 18:07 | Lu 163 fois