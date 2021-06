Shell Va'a maitre du Heiva mataeinaa

Tahiti, le 26 juin 2021 – Le Heiva va'a mataeinaa a débuté, ce samedi à Mataiea, avec les courses de V3 et de V6. Sans surprise, Shell Va'a a une nouvelle fois dominé les débats. David Tepava et ses protégés se sont en en effet imposés en V3 et V6 en plaçant à chaque fois deux équipages sur le podium. Chez les dames Teva, emmenée notamment Hinatea Bernadino s'est illustrée. Et en juniors à noter la belle performance des jeunes 'aito de Tamarii Faanui , de Bora Bora, qui l'ont emporté en V6.



Plus d'infos à venir....