Shell Va’a joue la gagne à Hawaiki Nui Va'a

Tahiti, le 16 octobre 2024 - Les rameurs de Shell sont arrivés mardi soir de Hawaii, où ils ont remporté leur 13e Moloka’i Hoe. Les regards sont désormais tournés vers la course Hawaiki Nui Va’a.



13 minutes d’avance, ce n’est pas rien. Surtout face à une sélection américaine qui avait pris chez elle les meilleurs afin de se préparer pour Hawaiki Nui et faire trembler les piroguiers locaux. C’est pourtant ce qu’a infligé Shell Va’a, dimanche dernier, à Wailea Canoe Club sur la mythique course de Molokai où les hommes entraînés par David Tepava ont remporté une 13e victoire.



13 minutes d’avance, c’est à peu de choses près 5 kilomètres de distance qui séparaient Shell Va’a de ses poursuivants, et ce malgré un départ complètement raté, provoqué par l’organisation de la course qui avait donné le start avant que les pirogues ne soient alignées.



“On a vraiment fait une belle course”, admettait David Tepava entouré de son équipe à la descente de l’avion mardi soir. “On s’est bien préparé parce que cette Molokai faisait partie de nos objectifs. On ne peut que féliciter les gars. Le travail a payé, on s’est entraîné vraiment dur et c’est vrai que terminer avec 13 minutes d’avance, c’est fort.”



Désormais, les rames des athlètes de Shell sont tournées vers Huahine où ils prendront le départ de la prochaine édition de la Hawaiki Nui Va’a. Une édition qui s’annonce très disputée. Après la victoire lors de la Catalina Race, puis cette démonstration à Hawaii, difficile de s’interroger sur la récupération des organismes avant la mère de toutes les courses. “Ça va aller”, explique David Tepava. “On a l’habitude de ces déplacements. Tant que le corps est prêt, ça va. Il n’y a plus que quelques réglages à faire. On a atteint notre pic de forme. Il nous reste deux semaines et il n’y a pas grand-chose à changer.”



La même équipe qui vient de remporter deux victoires aux États-Unis sera au départ de Huahine pour reconquérir un titre perdu l’année dernière dans la dernière traversée entre Taha’a et Bora Bora. “On s’aligne, c’est pour gagner”, annonce le coach.