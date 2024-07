Shell Va’a gagne (encore) en haute mer

Tahiti, le 7 juillet 2024 - Le Heiva va’a marathon haute mer 2024 s’est déroulé ce samedi sur la côte est de Tahiti. Cette étape fait partie des compétitions particulièrement attendues dans le monde du va’a. Plusieurs dizaines de kilomètres hors du lagon, au milieu de flots bouillonnants. Alors que l’édition 2023 autour de Moorea avait vu couronner l’équipe de Shell Va’a, l’équipe au coquillage s’est cette fois imposée sur un tronçon de 66 kilomètres reliant Hitia’a et Aorai tini hau à Pirae. Une formalité, pour les machines en jaune.



“Tu ne connais pas les règles du marathon va’a ? Six rameurs par pirogue, des changements autorisés à partir de 45 minutes et à la fin, c’est Shell qui gagne”, rigole l’un des spectateurs de la course, quelques minutes avant le départ du Heiva va’a haute mer, ce samedi. Il rigole, mais il n’a pas entièrement tort : cette année, l’équipage de Shell Va’a est quasiment invaincu (sauf à la Vodafone Channel Race, où il a perdu sa première place suite à des réclamations). C’est simple, là où les ‘aito au coquillage s’engagent, ils triomphent. L’année dernière déjà, pour l’édition 2023 de ce Heiva marathon haute mer, Shell Va’a s’était gratifié de la première place en bouclant le tour de Moorea en 6h13’54’’, près de 15 minutes devant son équipe concurrente du Team OPT.



Alors pour cette édition 2024 du marathon en haute mer, qui plus est sur un nouveau parcours (66 kilomètres reliant Taaone-Hitia’a-Taaone), les 13 équipes engagées chez les seniors hommes ont la pression. Pourtant, à deux minutes du départ, tout le monde y croit : il faut réaliser l’exploit et boucler ces 66 kilomètres avant Shell.

Shell, la suprématie du va’a 7 h 33, le go est donné à Taaone. Les ‘aito s’engagent sur un plan d’eau pluvieux et très agité, et foncent vers la première bouée. Shell effectue le premier tournant, au coude-à-coude avec le Team Rimatara Va’a : la bataille mentale est lancée, c’est au premier qui lâchera. Mais très vite, la synchronisation parfaite des mouvements de rame de Shell Va’a a raison du Team Rimatara Va’a et Shell part en tête. Mais ce dernier n’a pas encore le boulevard auquel il est habitué, Arue et Hinaraurea menacent férocement à quelques mètres derrière la pirogue jaune. Hinaraurea, l’équipe de Raiatea, veut faire mieux que l’année dernière où elle avait fini troisième sur le tour de Moorea ; et l’équipage de Arue, alors 8e il y a un an, veut s’accaparer les honneurs pour ce marathon sur la côte est. Démarre alors une bataille féroce sur plusieurs encablures.



Après une heure de rame, les vagues se creusent et grandissent. À tel point que même les poti mārara encadrant la course sont mis à rude épreuve. C’est également l’heure des premiers changements pour les équipages : méthodiquement, les rameurs se jettent à l’eau et sont remplacés par des bras encore frais. Un pit stop de Formule 1 version marathon va’a. Au fil des changements, Shell creuse petit à petit son écart, laissant Arue et Hinaraurea se battre pour la 2e place. Sur un changement malencontreux, après près de 3 heures de rame, Hinaraurea renverse son va’a et perd de précieuses secondes. Malheureusement pour Arue, pas assez pour pouvoir en profiter et prendre la 2e place.

Arue a les crocs Les équipages sont enfin sur le retour et celui-ci s’annonce beaucoup plus rapide que l’aller, au vu des creux qui promettent beaucoup de surf. Le rythme de croisière est lancé, et finalement, Shell arrive à la fin de ce marathon en 5h12’41’’. Les Shelliens n’avaient cependant pas le confort d’une grosse avance, car l’équipe surboostée de Raiatea, Hinaraurea, guettait la moindre erreur, en terminant la course en 5h16’49’’. Cette dernière améliore ainsi son classement d’une place par rapport à l’année dernière. Et la grande surprise, c’est Arue. Loin du podium l’année dernière, ses rameurs se hissent cette fois sur la troisième marche du podium en 5h18’02’’. Le Team Rimatara finit, lui, 4e.



Dans la petite course (petite uniquement par le nom, car le parcours faisait tout de même 18 kilomètres), c’est l’équipe de Teva qui s’impose tout en haut du classement des seniors dames. Tahitian Paddle l’emporte en mixte et EDT Va’a prend la victoire chez les juniors filles et garçons.

