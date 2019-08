Shell Va’a assure la victoire tahitienne

PAPEETE, le 15 août 2019 - L’avant dernière course des deuxièmes championnats du monde de va’a marathon, qui concernait la catégorie reine V6 open homme, vient de se terminer par la victoire de la sélection de Tahiti, composée de six rameurs de Shell Va’a. Tahiti compte désormais 11 médailles d’or contre huit pour l’Australie et ne pourra plus être rattrapé. Tahiti conserve ainsi son titre de champion du monde de va’a marathon.



Tahiti a pris la tête de course dès le départ devant Hawai’i, la Nouvelle-Calédonie et le reste des 15 nations engagées. Le parcours de cette course est le même que toutes les catégories V6, soit 24 km. On retrouve sur cette pirogue Damas Ami, Taaroa Dubois, Charles Teinauri, Paia Tamahititahio, Narai Atger ou encore David Tepava, le coach de l’équipe.



Tahiti passe la première bouée de contournement, située à 6 km du départ, avec 200 mètres d’avance sur Hawai’i. Dans le sillage de la pirogue hawaiienne, la Nouvelle Calédonie est au combat avec la Nouvelle-Zélande. La journée est ensoleillée et le plan d’eau calme. Shell Va’a va progressivement augmenter son avance.