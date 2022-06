Shell B devant les A au Trophée de l'Amiral

Tahiti, le 4 juin 2022 - Après sa victoire la semaine dernière à la Tahiti Nui Va'a, Shell Va'a a remis le couvert, ce samedi, en s'adjugeant la 18e édition du Trophée de l'Amiral avec un doublé sur la ligne d'arrivée. L'équipage B des jaunes de Fare Ute a ainsi bouclé l'aller-retour entre Taaone et la Pointe Vénus (21 km) en un peu plus d'une heure et vingt minutes, devançant de quelques secondes leur partenaire d'entrainement. EDT Va'a a complété le classement scratch de la course.



Les courses s'enchainent pour les 'aito qui ont pris le départ, ce samedi à Taaone, de la 18e édition du Trophée de l'amiral. Une course V6 marathon, organisée par les forces armées en Polynésie française (FAPF) et toujours aussi populaire auprès des rameurs. Ils étaient près de 80 équipages, toute catégorie confondue, sur la ligne de départ de la plage de Aorai Tini Hau. En sénior homme notamment on retrouvait du beau monde avec le podium de la dernière Tahiti Nui Va'a. Shell Va'a, le vainqueur, avait décidé d'aligner deux équipages. Son dauphin, le Team OPT était également de la partie, de même que Manihi Va'a qui alignait aussi deux pirogues, de même qu'EDT Va'a.

Shell Va'a B premier en "Entreprise" et Shell A s'impose en sénior homme



Dans le sillage des Shelliens, l'embarcation d'EDT Va'a propulsé notamment par Revi Thon Sing, Manatea Bopp-Dupont et Lono Teururai. Le club des Raromata'i, Po Pora te Hoe Mamu, franchissant la Pointe Vénus en quatrième position et devançait le Team OPT et Manihi Va'a.



Dans la descente vers Taaone, Shell B et Shell A allaient dérouler et s'envoler vers une nouvelle victoire cette saison. Restait à savoir dans quelle ordre. Et au bout de 1h22'52, Shell B avec Sly Ly Sao, Erimereta Tautu, Raihere Tevaearai, Narai Atger, Tauhere Pirato et Iorama Teahu, à la barre, franchissait la ligne d'arrivée en première position. A une poignée de secondes, Shell A, se classait deuxième de la course. Et le podium était complété par l'équipage d'EDT Va'a. A noter que dans les classements officiels des organisateurs, Shell B l'a emporté dans la catégorie "Entreprise" et Shell A dans la catégorie reine des séniors hommes.



Chez les femmes, avec l'absence de Ihilani, l'équipage de Ara Ara, de Huahine, l'a emporté sur un parcours de 12 km en 1h17'46, devançant assez largement les deux pirogues de Tahitian Paddle. Dans la catégorie "Mixte" où ils étaient 17 inscrits, c'est l'équipe de la Banque de Polynésie qui s'est imposé en 1h07'57.



