Ses trois chiens euthanasiés pendant son stage de réinsertion

"Ça fait 7 ans que j'ai ces chiens avec moi, depuis que je vis dans la rue. Je les considère comme mes enfants. J'ai un semi bull-terrier noir et blanc, elle s'appelle Blanchette. Une chienne malinois marron-clair qui s'appelle Kenya, et un petit chiot de deux ou trois ans, le fils de Blanchette, qui s'appelle Black."

"Pour commencer, j'ai suivi une préformation de commerciale en vente du SEFI qui a durée 3 mois. J'ai donc laissé mes affaires et mes animaux avec mon ami Heiarii. Ça c'est bien passé, sauf durant mon stage de deux semaines. La police municipale a commencé par prendre mes affaires pendant la première semaine. Ils les ont amenés à l'Assemblée, et j'ai pu les récupérer, même si certaines affaires étaient cassées. Mais à la deuxième semaine, ils ont pris mes animaux et les ont amenés à la fourrière. Quand ils les ont pris, mon collègue Heiarii leur a répondu qu'il allait voir la propriétaire pour les lui ramener, mais ils l'ont forcé à revenir en arrière et de mettre les chiens dans la voiture. Il a paniqué, et il est venu tout de suite me voir. Le jour même où on a pris les animaux, le jeudi 25 juillet, je me suis déplacée à la fourrière, mais ils ne voulaient pas me les rendre. J'ai fini ma formation le 26 juillet, donc je suis allé voir Père Christophe pour lui demander son aide. Je suis retournée à la fourrière samedi, j'ai vu mes animaux. Mais ils ne voulaient toujours pas me les donner ! Donc père m'a conseillé d'aller voir une avocate, maître Annabelle…"

"La mairie m'a demandé de passer vers eux pour que je puisse verser les 15 000 francs par chien pour pouvoir les nourrir et les garder. Donc ils m'ont dit que je dois je les payer avant de récupérer mes chiens. Du coup j'avais préparé des sous pour les récupérer, mais Père Christophe m'a conseillé de d'abord aller voir les chiens pour m'assurer qu'ils allaient bien. Mais ils n'ont pas voulu me les montrer, donc je n'ai pas payé. Et quand j'ai appelé la fourrière ce matin, ils m'ont dit que ce n'était plus la peine, 'ça y est tes chiens sont partis.' Ça m'a fait mal d'entendre des choses comme ça. Moi je leur en veux beaucoup, parce qu'il y a des chiens errants qui n'ont pas de famille. Mais ils ont pris mes chiens alors qu'ils avaient à boire, à manger, qu'ils étaient avec leurs laisses… Je ne comprends pas pourquoi ils prennent des animaux comme ça qui ne font pas de mal aux gens !"

"Je regrettes vraiment d'avoir fait cette formation. J'avais l'espoir que ça me permettrait de trouver un travail et améliorer ma situation. Mais maintenant j'ai plus du tout la tête à ça."

"le 10 juillet, nous recevons un signalement du responsable de la sécurité de la Présidence informant la présence de 3 chiens abandonnés par des SDF sur la Place Vaiete. En effet, le 5 juillet ses agents ont retiré toutes les affaires de la place Vaiete et informé les propriétaires de ces chiens, car ils avaient constaté que ces 3 chiens étaient laissés à l’abandon tous les jours sur le site.



Le 11 juillet 2017 à 08h30, je reçois un appel du même responsable me confirmant que ces chiens sont toujours sur place et qu'aucun propriétaire n'est aux alentours. A cet effet, nous avons dépêché le prestataire pour capturer ces 3 chiens en la présence de nos mutoï et des agents de sécurité de la Présidence. Ces derniers confirment que les propriétaires n’étaient pas sur place, donc en divagation. Ces 3 chiens n’avaient aucun procédé d’identification.



Le lendemain, un couple est venu nous rencontrer au poste pour se déclarer être les propriétaires. Nous les avons informés de la procédure pour récupérer leurs animaux, à savoir le paiement des frais de capture, de nourrissage et de gardiennage. Nous leur avons dit qu'après 8 jours, ils seront euthanasiés. Ils sont repartis et plus aucune nouvelle. Ce matin, je reçois un appel nous demandant des informations à ce sujet. Je l'informe que ces chiens ont été malheureusement euthanasiés comme le stipule l’arrêté municipal."