Ses droits d'auteur pour le Village d'enfants SOS

"J’ai été ravi de le faire, explique l’éditeur Christian Robert, mais la noblesse de l’acte est à attribuer à Emy-Louis Dufour". La maison d’édition Au Vent des îles a remis vendredi dernier un chèque de 1,06 million de Fcfp à l’association Village d’enfants SOS de Papara . Ces fonds proviennent des droits d’auteur issus des ventes du recueil Histoires et légendes des temps anciens de Tahiti et des îles écrit par Emy-Louis Dufour.L’ouvrage réunit vingt légendes fondatrices de la culture polynésienne véhiculées par la tradition orale. D’abord publié en 1967 par les éditions Nathan dans la collection Contes et légendes, ce recueil est édité depuis 2012 par Au Vent des îles."Emy-Louis m’a, dès le début, fait savoir qu’il ne souhaitait pas toucher les droits provenant de ce recueil de légendes du pays. Il considère qu’elles appartiennent à tout le monde", se souvient Christian Robert. "Il souhaitait réserver ces droits en faveur d’une association. Il a choisi que ce serait le Village d’enfants." Compte tenu du chèque remis la semaine dernière à l’association de Papara, depuis 2012 près de 1,5 million des droits d’auteur de ce best-seller ont ainsi été versés en faveur de l'antenne polynésienne du Village d'enfants SOS.Le président de l'association, Georges Siu, a chaleureusement remercié Emy-Louis Dufour et Christian Robert, en se réjouissant de pouvoir compter sur leur soutien renouvelé.Créée en 1993, l’association Village d’enfants SOS de Polynésie accueille des fratries placées sous protection judiciaire. Il a pour objectif d’offrir un cadre stable et rassurant aux enfants pour devenir des adultes autonomes, responsables et engagés dans la société.Le Village peut accueillir jusqu’à 60 enfants répartis en maisonnées gérées par des mères SOS avec l’aide d’un plateau technique (aide-familiales, éducateurs, spécialisés, psychologue, etc.) pour accompagner chaque fratrie jusqu’à sa majorité. "Cela fait plusieurs mois que nous réfléchissons à ce qui peut être fait après le Village pour continuer à accompagner les enfants devenus majeurs", explique François Coudert, le trésorier de l’association. "Cet argent permettra par exemple d’accompagner de futurs projets universitaires et d’aide à l’entrée dans la vie d’adulte des enfants du Village".