Serez-vous le prochain commissaire-priseur ?

"Ce métier est une passion »,

« Mon père déjà était commissaire-priseur. J'aime le contact avec les gens. C'est un métier dur aussi car on va à la rencontre des personnes après que leur société a été liquidée ou leurs biens saisis. Souvent, on n'a pas pris le temps de leur expliquer ce qui se passe. J'explique aux gens qui sont dans le besoin comment cela va se passer. En plus j'ai l'avantage de parler tahitien. »

être français ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne",

été frappé de faillite personnelle.

"être titulaire d’une licence en droit", "avoir effectué un stage d’une année au moins, auprès d’un commissaire-priseur, d’un notaire ou d’un huissier de justice"

nous confiait il y a quelques mois Serge Léontieff.Le commissaire-priseur inventorie les objets qui lui sont soumis, organise les ventes et dirige les enchères. Il n'y a qu'un seul commissaire-priseur en Polynésie française. C'est Serge Léontieff. Mais cette fonction ne peut s'exercer au-delà de 70 ans, cap que Serge Léontieff franchit cette année.La direction des affaires économiques a donc lancé un appel à candidatures aux fonctions de commissaire-priseur. Pour être candidat, il faut "ne pas avoir été condamné, ou avoir reçu une sanction disciplinaire ou administrative et ne pas avoir "Côté formation, il fautet avoir des notions de reo maohi.Les candidats sont invités à adresser leur requête et leur dossier au procureur général près la cour d’appel de Papeete (B.P. 101 – 98713 Papeete), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Pour ce faire, ils ont jusqu’au 9 juillet 2018 inclus.Lire aussi Comment se déroulent les ventes aux enchères