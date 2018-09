Serez-vous le meilleur exportateur 2018 ?

Le concours de l’Exportateur 2018 est un événement qui a pour but de permettre aux entreprises de présenter leurs projets export à un parterre de professionnels, et également d’obtenir de précieux conseils de la part de spécialistes du développement international d’entreprise.Pour intégrer le concours, l’entreprise devra constituer un dossier de candidature dans lequel elle devra faire apparaître les éléments essentiels et indispensables d’une stratégie export, de sa stratégie export. Ainsi il faudra qu’elle réponde à différentes problématiques pour justifier de la pertinence de son projet, et surtout, de sa réussite.Le concours se déroulera en différentes étapes. Les entreprises devront dans un premier temps constituer un dossier précis de leur projet export. Cela devra comprendre, principalement mais pas uniquement, un plan d’actions export à court terme, moyen et long terme. Le but est de valider la démarche export pérenne que l’entreprise souhaite initier ou renforcer. La CCISM propose aux entreprises demandeuses de venir en soutien technique pour la mise en place du dossier de candidature.Dans un deuxième temps, un jury de pré-sélection retiendra les dossiers les plus aboutis et les transmettra au jury.Les entreprises sélectionnées seront invitées à venir présenter et défendre leur projet devant ce jury composé d’un membre de la Vice-Présidence de la Polynésie française, de la CCISM, d’un membre d’Air Tahiti Nui Cargo, d’un membre de Websight et d’un membre de la Sofidep.Le jury choisira les lauréats en fonction des critères précisés dans le règlement du concours. Ce rendez-vous a pour objectif d’aider les entreprises à structurer clairement leur projet export en constituant un dossier complet qui leur servira lors du déploiement de leur développement international. De plus, les récompenses reçues par les gagnants leur permettront un déploiement rapide et efficace sur les marchés extérieurs visés.« Le Concours de l’Exportateur 2018 » a également vocation à fédérer auprès des entreprises les acteurs publics et privés pour permettre à ces dernières de rayonner à l’international. Il est nécessaire de s’unir pour développer l’économie polynésienne. Il est primordial de s’allier pour se développer efficacement et de façon durable.L’objectif principal de ce concours est d'encourager les lauréats à se développer à l’international.