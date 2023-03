Septième renvoi pour le procès de Jean-Paul Théron

Tahiti, le 21 mars 2023 – Le procès du docteur Jean-Paul Théron a été reporté par le tribunal correctionnel mardi pour la septième fois consécutive et renvoyé au mois de septembre prochain. Le médecin est poursuivi pour avoir commis des violences sur un huissier de justice.



Alors que le procès pour violences volontaires et outrage du docteur Jean-Paul Théron a déjà été renvoyé à six reprises, il a de nouveau été reporté mardi à la demande de l'un des avocats des parties civiles qui était pris à la cour d'assises. Le médecin, qui est actuellement sous le coup de trois années interdiction d'exercer prononcée par le Conseil de l'ordre des médecins en raison de “graves” manquements répétés aux règles déontologiques exigées par la profession, est poursuivi pour avoir agressé un clerc d'huissier, le 16 septembre 2021, alors que ce dernier venait lui remettre une convocation. S'étant vu prescrire une incapacité totale de travail de huit jours puis de dix jours, l'huissier avait porté plainte. Suite à cette plainte, une gendarme avait apporté une nouvelle convocation au médecin qui l'avait insultée. Nouvelle audience le 26 septembre prochain.