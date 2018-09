Sept policiers polynésiens reviennent exercer au fenua

Mario Banner

Vous disiez tantôt qu'il en resterait encore une trentaine environ en métropole. Qu'en sera-t-il pour eux ?

" Le ministre Darmanin, lors de son dernier voyage en Polynésie, a déclaré qu'il était pour le retour des fonctionnaires ultramarins dans leur territoire d'origine. Mais, ce n'est pas simplement le fait de ramener des gens pour se faire plaisir. Il faut que les postes budgétaires existent, ce qui est le cas pour les sept fonctionnaires que nous avons ramené. C'est vrai que si on étendait la circonscription, ça fera des fonctionnaires en plus, mais ce n'est pas le seul moyen. C'est Paris qui décide sur le nombre de fonctionnaires, c'est un calcul de ratios qui est fait. Sinon, il faut attendre les prochains départs à la retraite. "



Vous allez vous pencher dessus prochainement ?

" L'année prochaine, il faudra qu'on négocie encore avec Paris. C'est vrai que quelque fois, il y a des cas sociaux qui préoccupent l'administration parisienne et on essaye de trouver le juste milieu pour les ramener. "



On vous sent ému ce matin ?

" Je suis très fier de voir que les enfants polynésiens reviennent exercer sur leur territoire d'origine, parce que ça apporte, d'une part, un souffle nouveau, de par leur expérience à partager avec les fonctionnaires issus du corps CEAPF. Et surtout c'est un problème humain, c'est-à-dire qu'ils sont tous originaires d'ici et ils ont eu l'audace de quitter leur pays pour quelques années, pour avoir une expérience nouvelle et d'en faire bénéficier leur fenua, à leur retour. "



Vous aviez également été affecté ailleurs qu'en Polynésie. Et pour vous ce retour aux sources est nécessaire pour l'évolution des carrières ?

" C'est très compliqué quand on n'a pas l'habitude de vivre en métropole. C'est un choix, c'est un investissement, et aujourd'hui, on est récompensé sur les efforts qui ont été faits en les expatriant. "



Oui mais le fait de ramener des fonctionnaires déjà en poste en France, ne pénalisera pas les jeunes qui voudront passer le concours du CEAPF (Corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française) ?

" Plus on fait revenir des fonctionnaires polynésiens au fenua, moins il y aura de recrutements des agents du CEAPF (Corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française). Les agents du CEAPF, après avoir fait l'école en Métropole, ne peuvent exercer qu'en Polynésie. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Et l'avantage de faire revenir des policiers polynésiens, c'est qu'ils sont déjà expérimentés, formés et donc opérationnels le jour même de leur prise de fonction, ce qui n'est pas le cas avec les CEAPF. Il leur faut déjà une année de formation, une année de stage, et ils ne seront opérationnels que deux ans après. "