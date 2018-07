Sept personnalités nommées chevaliers de l’ordre de Tahiti Nui

Frère Jean-Marie Urvoy dit " Frère Théophane "



Frère Théophane a tout d’abord été instituteur, puis professeur à Guérande, et notamment directeur de l’Ecole St-Similien de Nantes. Frère de l'Instruction Chrétienne de Ploërmel, il arrive à Tahiti en 1962 et est depuis très connu de tous les anciens élèves du lycée La Mennais.

A son arrivée en Polynésie, le lycée venait d’ouvrir deux classes de baccalauréat. Il est alors spécialisé dans l’enseignement des mathématiques et des sciences expérimentales, devenues par la suite les sciences physiques. Jusqu’à ses dernières années d’enseignement, il a continué d’œuvrer auprès des lycéens en difficulté en assurant des cours de soutien scolaire.

Il est le doyen de sa congrégation après avoir œuvré pendant plus de 50 ans en Polynésie. Officiellement retraité depuis 1989, on fait encore appel à lui pour de multiples missions.