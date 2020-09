Sept nouveaux établissements bilingues français-reo en Polynésie

Tahiti, le 6 septembre 2020 - Sept nouveaux établissements scolaires intègrent cette année le projet pilote "Ecoles bilingues à parité horaire français-langues polynésiennes".



Trois établissements participent actuellement au projet pilote "Ecoles bilingues à parité horaire français-langues polynésiennes". L’enseignement y est dispensé en tahitien la moitié de l’heure de cours et en français pour le reste. L’expérimentation est conduite aux écoles Tiva de Tahaa et Maatea à Moorea, depuis la rentrée 2019, ainsi qu’au Centre des jeunes adolescents (CJA) de Paea depuis la rentrée d’août.

Il a été décidé vendredi d’étendre cette année l’expérience à sept nouveaux établissements : les écoles de Rurutu, de Taiohae, Vaitahu à Tahuata, le Centre scolaire primaire (CSP) de Hakahau à Ua Pou, les écoles de Opoa et Puohine à Raiatea et le CJA de Papenoo. Ainsi, 734 élèves pourront bénéficier dès cette année d’un enseignement bilingue à parité horaire français-langues polynésiennes. En outre, pour l’année scolaire 2021-2022, le comité de pilotage chargé du suivi de ce projet a émis un avis favorable à l’intégration des écoles de Rikitea aux Gambier, de l’école de Hao et Amanu aux Tuamotu, de Raivavae aux Australes et d’une école de Faa’a REP+.



A noter aussi que la continuité de l’enseignement renforcé du tahitien pour les élèves de l’école de Maatea se poursuit dans deux 6e bilingues au collège d’Afareaitu, à Moorea, dans lesquelles 6 heures de tahitien sont enseignées dès cette année scolaire, dont 4 heures assurées par des professeurs des écoles dans le cadre d’échanges de service. À terme, ce dispositif prévoit de s’élargir à l’ensemble des langues régionales de Polynésie française.