Sept naufragés secourus à Raiatea

Tahiti, le 30 juin 2021 – Dans la nuit de mardi à mercredi, un bonitier a subi une voie d’eau au large de Raiatea. L’hélicoptère Dauphin de la flotille 35F et le JRCC Papeete ont conjointement réalisé l’opération de sauvetage à destination des sept marins naufragés, dont le maire de Tumaraa, Cyril Tetuanui, et son premier adjoint, Serge Amiot.



Ce sont la balise de détresse et le téléphone satellitaire qui ont permis le sauvetage rapide de sept marins au large de Raiatea. Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 23h15, le JRCC Papeete reçoit un message d’une balise de détresse localisée à 34 miles nautiques (64 kilomètres) à l’Ouest de Raiatea. Les investigations menées par le haut-commissariat de la République indiquent qu’il s’agit du bonitier de 12 mètres Lady L.



Un contact par téléphone satellitaire est établi à 23h40. Le bonitier, victime d’une voie d’eau, sombre dans l’océan. Les sept occupants, dont le maire de Tumaraa Cyril Tetuanui et son premier adjoint Serge Amiot, sont sains et saufs. Ils ont pris le temps de se réfugier sur deux embarcations de survie.



Météo difficile



L’opération de sauvetage s’est réalisée conjointement par les autorités et le JRCC. L’hélicoptère interadministration Dauphin de la flottille 35F a aussitôt été engagé afin de secourir les naufragés, de nuit et dans des conditions météo difficiles (des creux de 3 mètres de haut et un vent de 30 nœuds en rafales).



Durant le temps de transit de l’hélicoptère entre Faa’a et la zone du naufrage, le JRCC a quant à lui organisé la prise en charge à terre des marins, à Raiatea, avec le concours du Samu, des pompiers, de la brigade de gendarmerie et de l’hôpital de Uturoa.



Un premier groupe de quatre naufragés a été hélitreuillé et évacué à 2h25 du matin. Le second groupe, ainsi que le plongeur du Dauphin resté à bord de l’embarcation pour leur porter assistance, ont été à leur tour hélitreuillés à 3h20.



Le JRCC profite de cet incident pour rappeler la nécessité d’embarquer systématiquement avec soi des moyens de communication, de localisation et de déclenchement d’alerte de détresse. En cas d’alerte, les navigateurs doivent contacter sans délai le JRCC en appelant le 16 (appel gratuit) ou le 40 54 16 16.