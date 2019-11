Sept motos immobilisées après une opération anti-runs à Tahiti

Tahiti, le 25 novembre 2019 - Lors d'une opération de contrôle routier commune, effectuée à Pirae, Papeete et Faa’a dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de gendarmerie et de police ont relevé pas moins de 40 infractions. Ces contrôles routiers étaient principalement axés sur les deux-roues.



Une opération de contrôle routier, coordonnée par les forces de gendarmerie et de police, a été effectuée dans la nuit de samedi à dimanche, dans les communes de Pirae, Papeete et Faa’a. Lors de cette opération commune, 40 infractions diverses ont été relevées par les forces de l’ordre. Ces contrôles routiers étaient principalement axés sur le contrôle des deux-roues, les infractions à la vitesse, l’alcoolémie, les stupéfiants ainsi que sur la vérification du port des équipements de sécurité.